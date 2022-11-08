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Giriş Tarihi: 8.11.2022 11:27

Diego Simeone'ye şok! Atletico Madrid yönetimi Luis Enrique ile görüştü

AA
Diego Simeone’ye şok! Atletico Madrid yönetimi Luis Enrique ile görüştü

Şampiyonlar Ligi'ne grup sonuncusu olarak veda eden ve ligde kötü günler geçiren Atletico Madrid'de yönetimin Luis Enrique ile görüştüğü ortaya çıktı.

La Liga'da Cadiz mağlubiyetinin ardından evinde Espanyol ile de berabere kalan Atletico Madrid'de taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Porto, Club Brugge ve Bayer Levekusen ile mücadele eden Atletico Madrid, grubu sadece bir galibiyet alarak sonuncu tamamlamıştı. Eleştirilerin hedefi halin gelen Diego Simeone'nin koltuğu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İspanyol El Chiringuito'nun haberine göre; Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique ile bir araya geldi. Dünya Kupası'nın ardından İspanya Milli Takımı'ndan ayrılması beklenen Enrique, bu görüşmenin ardından gelecek sezon Diego Simeone'nin yerine geçecek.

Haberde Gil Marin'in ayrıca takımın önde gelen isimleri, Oblak, Koke ve Griezmann ile de bu konu hakkında bir topplantı yaptığı ifade edildi. Atletico Madrid, İspanya La Liga'da 13 maçta topladığı 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Diego Simeone'ye şok! Atletico Madrid yönetimi Luis Enrique ile görüştü
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