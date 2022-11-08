Emre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı! "O zaman kapatacaksın!"

Basın toplantısı sırasında bir gazetecinin telefonuna gelen mesaj sesine sinirlenen Belözoğlu, tepkisinin ardından kendisini çekmeye başlayan gazeteciyle tartışma yaşadı. Emre Belözoğlu'nun 'Telefon hala çalıyor' sözüne 'Niye bu kadar abartıyorsunuz?' diye cevap veren gazeteciye önce "Bir şey abarttığımız yok kardeşim" karşılığını verdi.

Daha sonra gazetecinin telefonla kendisini çekmeye başlamasının ardından sinirlenen genç teknik adam, "Beni niye çekiyorsun sen?" dedi. Gazetecinin 'Ben görevimi yapıyorum' yanıtı üzerine Belözoğlu, 'O zaman telefonunu kapatacaksın' diyerek bağırdı.

