Okan Buruk Türkiye Kupası için iddialı! "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

"YUNUS'TAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Okan Buruk, performansı eleştirilen Yunus Akgün ile ilgili bir soru üzerine, "Yunus sezona iyi başladı. O bölgede son maçlarda Rashica iyi bir performans sergilediği için daha az süre aldı. Bu Yunus'un süre almayacağı anlamına gelmiyor. Yunus da diğer futbolcular gibi çabasına devam edecek. Formayı almak için elinden geleni yapacak. Bu anlamda her zaman adaletli davrandığımı düşünüyorum. Yunus'tan beklentimiz yüksek. Milli oyuncu. Herkes geçen seneki Yunus'u konuşuyor. İnşallah hem onun hem de bizlerin gayretiyle geçen seneki Yunus'u tekrar yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Yunus Akgün'ün sahada keyifsiz görünmesiyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularda moral bozukluğu olabiliyor. Yunus'un performansı bugün için daha iyi olabilirdi ama bu Yunus'un bunu bilerek yaptığı anlamına gelmiyor. Oyuncular bazen öz güven kaybı yaşıyor olabiliyor. Yaşı da çok genç. Önünde uzun bir süre var. Bir de onlar için önemli oyuncular var. Mata ve Gomis gibi. Mertens aynı şekilde. Mertens oynuyor ama Mata ve Gomis oynamasa da hem antrenman performansları hem de takımdaşlıkları, oynadıkları zaman yüzde 100'lerini vermeleri, bizim için ve bütün genç oyuncularımız için çok iyi örnekler. Hepsinin bu oyuncuları örnek alması gerekiyor. Yunus iyi niyetli. Antrenmanda çalışmasını en iyi şekilde yerine getiriyor. Onunla ilgili problemimiz yok."

YUSUF DEMİR'İN DURUMU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın kadrosunda yer almayan Yusuf Demir'in sakatlığı olduğunu belirterek, "Yusuf'un pazar günkü antrenmanda şut attıktan sonra hafif bir ağrısı oldu. Dün de antrenmana çıkmadı, bugün de kadroda yer almadı. Çok ağır bir sakatlığı yok. Kasık bölgesinde bir sorun olduğu için bugün bizimle yer almadı. Onu bu maçta çok oynatmak istiyorduk ama olmadı. Aynı şekilde Hamza Akman'ın da bir sakatlığı oldu. İkisini de oynatamadık, bu anlamda üzgünüz." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mathias Ross'un yarın MR'ın çekileceğini anlatan Buruk, "Şu anda iyi görünmüyor. Dizinde bir sıkıntı var. En çok korktuğumuz çapraz bağ sakatlığı. O yarın belli olacak." dedi.