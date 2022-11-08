Rıza Çalımbay'dan hakeme penaltı eleştirisi! "Bir şeyler olabilir"

"BANA GÖRE HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ

Rıza Çalımbay, maçın hakeminin iyi bir performans sergilediğini dile getirdi. Maçın başlarında sıkıntı yaşadıklarını ama onun haricinde söyleyecek bir şey olmadığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hakeme söyleyecek bir şey yok. Penaltı olaylarının nasıl olduğunu bilemiyorum. O yüzden hakemlere bir şey söylemek mümkün değil. Maçın başlarında faullerde sıkıntı yaşadık onun dışında yok gibi bir şey. Bu maçı yönetmek kolay değil. Fenerbahçe de biz de kazanmaya oynadık. Çok tempolu ve sert geçen, her şeyin olduğu bir maç oldu. Bana göre hakem iyi maç yönetti. Bir tek penaltılarda bir şeyler olabilir. Batshuayi pozisyonunu göremedim ben. Serdar'ın pozisyonunda top eline çarpıyor. Ya hakem görmedi ya VAR'daki istediği gibi göremedi. Oyuncularımız penaltı olduğunu söylediler."