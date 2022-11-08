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Giriş Tarihi: 8.11.2022 17:54

Samsunspor önce kupada ardından da ligde kazanmaya odaklandı

AA
Samsunspor önce kupada ardından da ligde kazanmaya odaklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Ali Kaan Güneren, önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ardından da 13 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacakları Tuzlaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor formasıyla ilk golünü Göztepe karşısında atmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Attığı golle takımının hem 3 puanı hem de üst üstte ikinci galibiyeti aldığını vurgulayan Ali Kaan, "Galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Bu bana öz güven verecek ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olmamı sağlayacak. Şu an güzel bir gidişatımız var. İnşallah Tuzlaspor maçıyla galibiyet serisini 3 maça çıkartacağız. Zaten galibiyet serileriyle şampiyon olunuyor." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Adanaspor ile sahalarında yapacakları maça da değinen tecrübeli oyuncu, "İnşallah yarın kupa maçını, ardından lig maçını kazanırız. Buraya şampiyon olmak için geldim. Bu kadro şampiyonluk için toplandı. Bu zamana kadar bir şanssızlık vardı. Bu şanssızlığın kırıldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Samsun ekibi, yarın yapacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı oyuncular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. .

Antrenmana sakatlıkları süren Moryke Fofana, Mücahit Albayrak ve Yusuf Abdioğlu katılmadı.

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Samsunspor önce kupada ardından da ligde kazanmaya odaklandı
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