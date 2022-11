Serdar Aziz'den Jorge Jesus'a övgü dolu sözler! "Bütün oyuncular için büyük bir şans”

"HER ZAMAN FENERBAHÇE İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "4 sene oldu Fenerbahçe'de. Boş işlerle uğraşmıyorum açıkçası. Ailemle zaman geçiriyorum, sahaya çıkıyorum. Sadece aklımda futbol var. Futbol tabii görsel bir oyun. İnsanlar sizden şov bekliyor ama ben onlara hiç girmedim. Her zaman herkese saygılı olmaya çalıştım. Agresif bir oyun stilim var ama her saman saygılı sahada elimden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi maçlarım her zaman olmuştur. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum takım için taraftar için, Fenerbahçe Kulübü için. Tüm arkadaşlarım gibi ben de sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor. Ama en iyisini vermeye çalışıyoruz, en azından vicdanım her zaman rahat oluyor, olmasa da beni destekleyen taraftarlarımıza, beni bu ailenin bir parçası hissettiren taraftarlara da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha iyi olacağız inşallah" dedi.