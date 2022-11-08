Serdar Aziz'den Jorge Jesus'a övgü dolu sözler! "Bütün oyuncular için büyük bir şans”





"JESUS İLE BERABER ÇALIŞMAK BÜTÜN OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Hem ligde hem Avrupa Ligi'nde alınan başarılı sonuçlara değinen Serdar, Jesus'un Fenerbahçe'ye çok uygun bir teknik adam olduğuna vurgu yaptı. Serdar Aziz açıklamasında, "Takım olarak başarı geleceğine inanıyoruz gerçekten. Artık bu sene taraftarımız da bunu bize inanılmaz bir şekilde aşıladı. Takım arkadaşlarım inanıyor aynı şekilde UEFA'da da müthiş bir performans sergiliyoruz. Onun özgüveni var. Şimdi lider gidiyoruz. Her hafta kazanıyoruz, alışkanlık oldu. Nazar değmesin, herkes müthiş mücadele ediyor. Rotasyona gidiyoruz, oynayan oynamayan herkes en iyi mücadeleyi veriyor; bu da çok önemli. Hocamıza gelecek olursak söyleyecek çok fazla söz yok yani zaten kariyeri belli. Kariyeri çok iyi olduğu için Fenerbahçe Kulübü'ne geldi. Böyle bir kulüpte Jorge Jesus ile beraber çalışmak zaten bütün oyuncular için büyük bir şans. Onun sistemine, onun dediklerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Doğru bir sistemle oynuyoruz, Fenerbahçe'ye çok uygun bir antrenör olduğunu herkes biliyor, nazar değmesin böyle devam edelim" şeklinde konuştu.