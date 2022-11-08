Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de ilki yaşadı, Jorge Jesus’u çılgına çevirdi! Kırmızı kart sonrası Michy Batshuayi’ye döndü ve...

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe, mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü dakikalar 55'i gösterirken penaltıdan Enner Valencia kaydetti.
Fenerbahçe, aldığı galibiyet ile Spor Toto Süper Lig'de üst üste beşinci kez galip geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 29'a yükselterek liderliğini sürdürürken, Demir Grup Sivasspor 10 puanda kaldı.
JORGE JESUS ÇILGINA DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Müsabakanın 45+5. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılan Batshuayi, maçın ikinci yarısında 48. dakikada yine bir pozisyon esnasında yaptığı müdahaleyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu kırmızı kartla birlikte Belçikalı golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncusu Batshuayi'yi uyarırken, parmağını başına götürerek 'Aklını kullan' işareti yaptı.