Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. İkinci yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, Enner Valencia'nın penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta yazarları çarpıcı değerlendirmeler yaparken, eleştirilerde bulundular.
İşte yapılan değerlendirmeler;
ÖMER ÜRÜNDÜL: FENERBAHÇE KÖPRÜYÜ GEÇTİ
Dün gece Fenerbahçe tam bir Sırat Köprüsü'nden geçti. İlk yarıda ne ofansif ne defansif olumlu bir futbol sergileyemediler. Bunun tabii ki nedenleri vardı. Birincisi Batshuayi'nin fizik açıdan düşüşte olması, ikincisi Emre Mor'un sol kulvarın yapısına uymayışı, üçüncüsü ve en önemlisi de Sivasspor'un blok halinde yaptığı iyi yerleşimli, prese özen gösterdiği takım savunmasıydı. Fenerbahçe pozisyon bulamadığı gibi iki pozisyona da Sivasspor girdi. Kaleci Altay bunlarda başarılıydı.
İkinci yarı tam bir kaosla başladı. Batshuayi tahmin ettiğim gibi 48'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Jesus, Batshuayi'ye çok kızdı ama kendine de 'Neden onu çıkarmadım?' diye öz eleştiri yapması gerekir. Ama bu öz eleştiriyi yapmış ki kısa süre sonra diğer iki sarı kartlı oyuncusunu birden oyundan aldı!
"İŞİ İYİ İDARE ETTİLER"
Batshuayi'nin kırmızısından sonra tablo çok karanlık görünüyordu. Ama çok kısa sürede penaltı ile skor avantajı sağlanması takıma ve seyirciye büyük moral oldu. O sinerji ile Fenerbahçe sahaya etkili bir direnç yansıtmaya başladı. Bunun karşısında Sivasspor'da ciddi bir yorgunluk başlayınca, 1 kişi fazla oynamanın da avantajı kalmadı. Kadro derinliği olmayan Sivasspor'un ağır maç trafiğinde hele Slavia Prag deplasmanından sonra fiziki düşüş göstermesi son derece normaldi. Ve Fenerbahçe işi iyi idare ederek bu maçtan da 3 puanı çıkarmayı başardı. Bana göre sahanın yıldızı Serdar Aziz ve Ferdi'ydi.. Hakem Hüseyin Göçek büyük baskıya rağmen çok cesur ve başarılı bir maç yönetti.
GÜRCAN BİLGİÇ: FİNAL GİBİ...
orge Jesus iki haftadır yorgunluk ve sakatlık sınırlarından bahsetmesine rağmen, perşembe takımıyla fazla oynamadı. Kadıköy'ün atmosferine güvendi ya da Sivasspor'un da kendileri gibi yıpranarak oynayacağını düşündü. Başlardaki tempo, arka arkaya şutlar, taraftarın oyuna hemen girmesi, önceki maçları hatırlattı. "Sıkıntı yok" diye düşündük. Bu kez Sivas takımı tecrübesini konuşturdu. Tempoyu düşürmek için ağırdan aldılar. Orta sahayı pas ile geçmeye başladılar. Oyun bir anda iki tarafa da döndü. Ama planı uygulayan Fenerbahçe değildi. Bir anda iyi oynamak değil, kazanmak "formül" oldu. Rakiplerin puan kaybettiği haftada, tribünler gol için sabırsızlanmaya başladı. Saha gerildi. Kimsenin pes etmeye niyeti yoktu. Dişe diş bir mücadele başladı. Hakemle de rakiple de uğraşıyorlardı.
Batshuayi'nin iki sarı karttan atılması tam bir şok getirdi aslında. Hemen arkasından penaltı ve Valencia'nın soğukkanlı vuruşu geldi. Her şey "çok zor" olacakken, Rıza Çalımbay baskıyı hissetti ve üç ofansif hamle yaptı.
"YOLA DEVAM EDİYOR, YİNE YENEREK..."
İki teknik adam da sarı kartlı oyuncularını çağırıyordu yanına. Bir anda final tadına gelen maçta, sinirlerin normal, hareketlerin kontrollü olması tehlikedeydi. 50 dakikadan fazla 10 kişi oynamasına rağmen bunu sahada hiç hissettirmeyen bir organizasyon devreye girdi. Önde baskıya devam ettiler, Valencia iki kişilik koşmaya başladı, rakibin kontrollü hücum etmesine izin vermeden, taraftarın büyük desteğini de yanlarına alarak eşitlediler sayıyı. İyi mücadele edilerek de maç kazanılabileceğini gösterdiler bu kez. Her maça ayrı bir damga koyuyorlar, müthiş bir karakter gösteriyorlar. Sadece futbol topunun değil, doğru psikolojinin de sonucu etkilediği bir maç izledik. Sonuç; yola devam ediyor; yine yenerek…
ERMAN TOROĞLU: İKİNCİ SARI YANLIŞTI
Güzel, mücadeleli bir maç oldu. 11'e 11 oynansaydı daha iyi olurdu. Batshuayi'nin 2. sarı kartı bence sarı değil çünkü öyle bir pozisyonda sarı kart da gösterilmez. Yani hakem 11'e 11'i yapamadı.
Serdar Aziz'in penaltı pozisyonunda top ele, kola geliyor mu? Eğer geliyorsa penaltı vermesi gerekirdi. Ama görüntüler öyle bir şekil ki bırakın bizi; VAR ve hakemler de çözemiyorlar. Rıza hoca F.Bahçe'yi iyi tahlil yapmış. Sarı-lacivertlilerin istemediği şekilde oynattı takımını ve ikinci yarıda üç sarı kartlı futbolcusunu oyundan aldı 'eyyam olur' diye. Düşünün teknik adamlar, hakemlerin vereceği kararları önceden tahmin edip korkuyorlar ve oyun planlarını değiştiriyorlar. Aslında iki sarı kartlı oyuncu da Fenerbahçe'deydi. Birisi Emre Mor, diğeri Batshuayi. Ben, "Batshuayi iyi bir profesyonel, kart görmez, Emre Mor görür" diye düşünmüştüm ama tersi oldu. Sahanın en fazla çalışan adamı İrfan Can Kahveci, sonra da Valencia. Valencia, Batshuayi ile beraber oynadığında çok fazla varlık gösteremedi. Ama Batshuayi atıldıktan sonra ne var ne yok mücadele etti. Bu tip maçlar öyledir. Hakemin verdiği penaltı penaltıydı, kart da gerekmezdi.
"HAKEM FUTBOLCULARA ENGEL OLDU"
Aslında Sivas'ın kadrosu Fenerbahçe'ye göre daha dar ama dün iyi mücadele ettiler, iyi futbol oynadılar; tebrikler. 10 kişi kalan Fenerbahçe çok iyi mücadele ederek 3 puanı kazandı. Hakem zaman zaman iyi işler yaptı. En kötüsü; pozisyonların içine girip topla çarpıştı ve futbolculara engel oldu. Karşı kenardaki yardımcının son kaldırdığı iki bayrak skandaldı. Arkadaş sen oynat, varsa bir şey VAR'dan düzeltirler. Son zamanlarda izlediğimiz iyi mücadelelerden birini seyrettik.
AHMET ÇAKAR: SERDAR'A PENALTI YOK
F.Bahçe sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Gol pozisyonu bulamayıp özellikle ilk yarıda Sivas'a çok pozisyon verdiler. Bunun temel unsuru; Emre ve İrfan Can'ın etkili olmayışları, Batshuayi'nin de tutuk kalmasıydı. İlk yarıda Yatabare iyi aşırtsa Sivas öne geçecek ve belki kaybetmeyecekti. F.Bahçe ilk yarıda alan bulamadı.
İkinci devre Batshuayi'nin sorumsuzluğu kırmızı kartı getirdi. Daha önceden sarı kartı var, buna rağmen rakibine basıyor. Tüm F.Bahçeliler 'eyvah şimdi ne yapacağız' derken imdada haklı bir penaltı yetişti. Alioski soldan girdi, çizgi üzerinde aşil tendonuna darbeyi aldı ve Valencia F.Bahçe'yi öne geçirdi. F.Bahçe kapanmak zorundaydı… İyi kapandılar, top kontrolü Sivasspor'da olmasına rağmen Sivasspor 10 kişilik rakibine karşı 11'e 11 oynanırken bulduğu pozisyonları bulamadı.
Şampiyonluk için böyle maçları kazanmak çok önemli. Kötü oynuyorsunuz, üstelik rakip iyi kapanıp çok iyi çıkıyor… Tüm bu olumsuzluklara bir de kırmızı kart eklenip 10 kişi kalıyorsunuz. Böyle bir tabloda galibiyet, şampiyonluk yolunda döşenmiş çok önemli bir 3 puandır.
"HAKEMİ BEĞENMEDİM"
Hakem Hüseyin Göçek'i beğenmedim. Sonuca etkili kararlarda haklı olsa da kötü yardımcı hakemleri, yanlış kartları ve yanlış faullerle geceye damgasını vurdu. Ama F.Bahçe lehine verdiği penaltı ve Batshuayi'de kırmızıda haklı. İlk yarıda Serdar Aziz'in önce kafasına, sonra eline çarpan bir top var. Bence penaltı değil. El doğal konumunda. Hiçbir oyuncu kafaya yükselirken esas duruşta yükselmez. Şayet Serdar'ın kolu yukarıda olsaydı, kafası ile vurduktan sonra koluna çarpsa penaltı olurdu. Ama Göçek'in devam kararı doğru…