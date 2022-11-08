Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Ofspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 8.11.2022 20:02 Son Güncelleme: 8.11.2022 20:06

Son dakika: Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Ofspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika: Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Ofspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Galatasaray, sahasında Ofspor’u konuk ediyor. TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.

OFSPOR: Mizhat, Ali Osman, Serdar, Bora, Ahmet, Emin, Hamza, Fatih, Miraç, Oktay, Vedat.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

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Son dakika: Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Ofspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…
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