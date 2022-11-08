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Giriş Tarihi: 8.11.2022 14:23

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Jorge Jesus için teşekkür telefonu!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Jorge Jesus için teşekkür telefonu!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi izlemek için Nef Stadyumu'na giden Jorge Jesus'u iyi ağırladıkları için Galatasaray yönetimine teşekkür etti.

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım Icardi'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. NEF Stadı tribünlerinde Galatasaray'ın sürpriz bir konuğu vardı.

JESUS İZLEMEYE GELDİ

Fenerbahçe'nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus derbi mücadelesini yerinden takip etti. Sarı-Lacivertli kulüp Galatasaray'ı arayarak Jorge Jesus'un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.

BAŞKANLIK LOCASI TAHSİS EDİLDİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı daha önce Fıratpen'e ait olan ancak bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.

TARAFTAR TAKILDI

Jorge Jesus karşılaşma sonrası aracına binerken bazı Galatasaray taraftarları "Sıra sende" diyerek Portekizli teknik adama takıldılar.

ALİ KOÇ'TAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Fanatik'teki haberi göre; Galatasaray Stadı'nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus memnuniyetini başkan Ali Koç'a aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirererk teşekkür etti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Jorge Jesus için teşekkür telefonu!
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