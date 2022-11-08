Volkan Demirel’den Bertuğ Özgür Yıldırım’a övgüler!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçta oyuncularının çok iyi mücadele sergilediğini söyledi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın 3'er gol bulduğu güzel bir akşam olduğunu belirtti. Hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda en az gol yiyen takıma karşı oynadıklarını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Maçın 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyondan her şeyden çok memnunum. Bazı maçları kaybedebiliriz, puan kaybedebiliriz ama bugün de bence yarı vadede kazandığımız gün oldu. Ben tüm takımı tebrik ediyorum."

Demirel, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi futbolcularından biri olacağına inandığını kaydetti.