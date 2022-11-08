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Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:30

Volkan Demirel'den Bertuğ Özgür Yıldırım'a övgüler!

AA
Volkan Demirel’den Bertuğ Özgür Yıldırım’a övgüler!

Süper Lig'de Hatayspor evinde ligin güçlü takımlarından Başakşehir'i konuk etti. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel maçın ardından "Maçın 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyondan, her şeyden çok memnunum" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçta oyuncularının çok iyi mücadele sergilediğini söyledi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın 3'er gol bulduğu güzel bir akşam olduğunu belirtti. Hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda en az gol yiyen takıma karşı oynadıklarını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Maçın 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyondan her şeyden çok memnunum. Bazı maçları kaybedebiliriz, puan kaybedebiliriz ama bugün de bence yarı vadede kazandığımız gün oldu. Ben tüm takımı tebrik ediyorum."

Demirel, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi futbolcularından biri olacağına inandığını kaydetti.

Takımından memnuniyetini dile getiren Volkan Demirel, "Takımın gelişiminden, durumundan, performansından çok memnunum. Üstüne koya koya giden bir takım var. Bir maçımız kaldı, bu maçı da en iyi şekilde oynayarak artık milli takım arasına gireceğiz. Dünya Kupası var. Orada da lige en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Demirel, Hatay'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, tüm Hataylıları maçlarına gelerek takımlarına destek vermeye davet etti.

Uzun vadede Hatayspor'un en iyi yerlere geleceğine inandığını aktaran Volkan Demirel, "Hatayspor bu sene ligi belki beklenenin biraz altında ama ilerleyen senelerde inşallah hep beraber daha iyi yerlere geleceğini ben hedefliyorum. Hedef koydum kendime kısa vadede oyun, düzen belki hoşunuza gitmeye bilir ama uzun vadede Hatay'ın gelişmesi için hem saha şartlarında hem saha dışı şartlarında elimden geleni yapacağım." dedi.

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Volkan Demirel'den Bertuğ Özgür Yıldırım'a övgüler!
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