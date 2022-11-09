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Giriş Tarihi: 9.11.2022 09:57

Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Beşiktaş Serik Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Beşiktaş Serik Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Serik Belediyespor maçı canlı yayın kanalı karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala belli oldu. Peki, Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? BJK Serik Belediyespor canlı izle ekranı

Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde ilk maçını farklı kazanırken, geçtiğimiz hafta ise Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Şimdi ise futbolseverlerin gözü Türkiye Kupası maçında. Peki, Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Beşiktaş Serik Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar;

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Hakem Turgut Doman yönetecek. Geçtiğimiz sezon, kupanın çeyrek final ayağında Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlıyor.

Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz...

Beşiktaş-Serik Belediyespor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Emre, Tayfur, Montero, Tayyip Talha, Umut, Salih, Atiba, Kerem, Dele Alli, Redmond, Muleka
Serik Belediyespor: İbrahim, Fırat, Erbay, Mehmet, Mustafa, Sebahattin, Erdi, Halil, Burak, Üstün, Harun

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Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Beşiktaş Serik Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak?
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