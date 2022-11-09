Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde ilk maçını farklı kazanırken, geçtiğimiz hafta ise Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Şimdi ise futbolseverlerin gözü Türkiye Kupası maçında. Peki, Beşiktaş Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Beşiktaş Serik Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar;
BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU
Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Hakem Turgut Doman yönetecek. Geçtiğimiz sezon, kupanın çeyrek final ayağında Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlıyor.
BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz...
Beşiktaş-Serik Belediyespor muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Emre, Tayfur, Montero, Tayyip Talha, Umut, Salih, Atiba, Kerem, Dele Alli, Redmond, Muleka
Serik Belediyespor: İbrahim, Fırat, Erbay, Mehmet, Mustafa, Sebahattin, Erdi, Halil, Burak, Üstün, Harun