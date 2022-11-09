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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Futbolun kalbi Turkuvaz’da atacak

Futbolun kalbi Turkuvaz’da atacak

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda sektörün önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede Süper Lig’in en iyileri de FotoMaç’ın ödül töreni ile sahiplerini bulacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 5.'si bugün düzenlenecek. Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek ve 10.00'da başlayacak organizasyon, futbola yön veren isimleri, devletin kurumlarını, başarılı sporcuları ve spora yatırım yapan markaları bir araya getiriyor.




BAŞKANLAR MEDYA MERKEZİNDE BULUŞUYOR
5. buluşmaya Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetimi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Süper Lig kulüp başkanları ve futbolun önde gelen aktörleri katılacak. FotoMaç Ödül Töreni'nde de sürpriz isimler bir araya gelecek.




SEZONA DAMGASINI VURAN İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLECEK
UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. 2021-2022 sezonuna başarılarıyla damgasını vuran isimler ödüllerini alarak kısa konuşmalar yapacak.

GÜN BOYU CANLI YAYIN
SAAT 10.00'da başlayacak tören Ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ile A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.

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Futbolun kalbi Turkuvaz’da atacak
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