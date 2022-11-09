Futbolun kalbi Turkuvaz’da atacak

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda sektörün önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede Süper Lig’in en iyileri de FotoMaç’ın ödül töreni ile sahiplerini bulacak
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 5.'si bugün düzenlenecek. Organizasyona TurkuvazMedya'nın Alibeyköy'deki merkezbinası ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek ve 10.00'da başlayacak organizasyon, futbola yön veren isimleri, devletin kurumlarını, başarılı sporcuları ve spora yatırım yapan markaları bir araya getiriyor.
BAŞKANLAR MEDYA MERKEZİNDE BULUŞUYOR
5. buluşmaya Bakan Kasapoğlu'nunyanı sıra Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanı Mehmet Büyükekşi,TFF yönetimi, GalatasarayBaşkanı Dursun Özbek, TrabzonsporBaşkanı Ahmet Ağaoğlu ile SüperLig kulüp başkanları ve futbolunönde gelen aktörleri katılacak.FotoMaç Ödül Töreni'nde de sürprizisimler bir araya gelecek.
SEZONA DAMGASINI VURAN İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLECEK
UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "SüperLig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. 2021-2022 sezonunabaşarılarıyla damgasını vuranisimler ödüllerini alarak kısakonuşmalar yapacak.
GÜN BOYU CANLI YAYIN
SAAT 10.00'da başlayacak tören Ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ile A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebilecek.