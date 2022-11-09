Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia altın gibi parlıyor! 1 gol daha atarsa...

BİR SORU BİR CEVAP

BÜLENT TİMURLENK: JESUS'UN YANLIŞI YOK

SORU: Fenerbahçe yoluna gümbür gümbür devam ediyor. Son 14 resmi maçta hiç yenilmediler. Sarı-lacivertlilerin bu çıkışını nasıl yorumlarsınız?

Türk futbolunda bir takımın önde baskıyı 90 dakikaya bu şiddette yaydığı ender görülmüştür. Jesus'un bugüne kadar sahaya sürdüğü 11'ler için hiç 'x yerine y oynasın' demedik, dedirtmedi. Portekizli hocanın asıl güven veren tarafı, işler yolunda gitmediğinde oyuna yaptığı müdahaleler. Dinamo Kiev'e elendiği maçta İsmail'i oyunda tutmak dışında, 'Şu değişikliği yanlıştı' diyebileceğimiz bir seçimi yok. Takım da şöhreti bol bir star üzerine kurulmadığı için kimsenin egosu sahada sırıtmıyor. Luan Peres'in sakatlığı yüzünden Szalai'nin hiç dinlenme şansının olmaması ve ezeli rakiplerinden 12 maç daha fazla oynaması F.Bahçe'nin handikaplarıydı ama buradan da açık vermediler. Dünya Kupası arası nedeniyle bu sezon özel. Avrupa'nın ve ligin yorgunluğuyla lig devam etmiş olsa kasım ve aralıkta F.Bahçe kayıplar yapabilirdi. Şimdi Giresun maçının favorisi ve 5 puan gerisindeki takipçileri Başakşehir ve Galatasaray, hafta sonu karşı karşıya gelecek. Bu da kazanana 5, kaybedene 8, beraberlik halinde ise 7 puan fark demek.