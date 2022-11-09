Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia altın gibi parlıyor! 1 gol daha atarsa...
Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia altın gibi parlıyor! 1 gol daha atarsa...

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia altın gibi parlıyor! 1 gol daha atarsa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon Süper Lig’de 12 gol atan Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Enner Valencia, ağları 1 kez daha havalandırması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

Sivasspor'a attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını ve ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarmasını sağlayan Enner Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un elinde seviye atladı.

Ekvadorlu santrfor, takımının zirvede olmasına büyük katkı yaparken, kendi performansıyla da en iyi dönemini geçiriyor.

Bu sezon 11 lig maçında 12 gol atan deneyimli oyuncu, şimdiden daha önceki lig kariyerindeki gol sayısını egale etti. 12 yıllık futbolculuk döneminde 2020-21'de Fenerbahçe'de 34 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Valencia, 2013-14'te Pachuca forması giyerken 17 müsabakada 12 golle takımını sırtlamıştı.

DÖRT GÖZLE DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin aynı zamanda en skoreri (12 gol-4 asist) olan Valencia, 1 kez daha ağları havalandırması halinde kendini aşacak. 13 gole ulaşacak olan 33 yaşındaki yıldız, Jesus'un tedrisatında sezon ortasında rekor kıracak. 2022 Dünya Kupası'nda ülkesiyle boy gösterecek deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe'deki performansını devam ettirerek turnuvaya damga vurması bekleniyor.

KRALLIĞA HİÇ YABANCI DEĞİL

Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada bulunan Enner Valencia, en yakın rakibi Haji Wright'a (9) üç fark attı. Kariyerinde daha önce 3 kez bu tacı takan 33 yaşındaki futbolcu, 2018-

19'da Tigres formasıyla, 2013-14'te Pachuca ile ve 2012-13'te Emelec'te bu sevince ulaşmayı başardı.

BİR SORU BİR CEVAP

BÜLENT TİMURLENK: JESUS'UN YANLIŞI YOK

SORU: Fenerbahçe yoluna gümbür gümbür devam ediyor. Son 14 resmi maçta hiç yenilmediler. Sarı-lacivertlilerin bu çıkışını nasıl yorumlarsınız?

Türk futbolunda bir takımın önde baskıyı 90 dakikaya bu şiddette yaydığı ender görülmüştür. Jesus'un bugüne kadar sahaya sürdüğü 11'ler için hiç 'x yerine y oynasın' demedik, dedirtmedi. Portekizli hocanın asıl güven veren tarafı, işler yolunda gitmediğinde oyuna yaptığı müdahaleler. Dinamo Kiev'e elendiği maçta İsmail'i oyunda tutmak dışında, 'Şu değişikliği yanlıştı' diyebileceğimiz bir seçimi yok. Takım da şöhreti bol bir star üzerine kurulmadığı için kimsenin egosu sahada sırıtmıyor. Luan Peres'in sakatlığı yüzünden Szalai'nin hiç dinlenme şansının olmaması ve ezeli rakiplerinden 12 maç daha fazla oynaması F.Bahçe'nin handikaplarıydı ama buradan da açık vermediler. Dünya Kupası arası nedeniyle bu sezon özel. Avrupa'nın ve ligin yorgunluğuyla lig devam etmiş olsa kasım ve aralıkta F.Bahçe kayıplar yapabilirdi. Şimdi Giresun maçının favorisi ve 5 puan gerisindeki takipçileri Başakşehir ve Galatasaray, hafta sonu karşı karşıya gelecek. Bu da kazanana 5, kaybedene 8, beraberlik halinde ise 7 puan fark demek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası: CHP'li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
EYT son durum 8 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışma ne durumda? EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor, yaş sınırı kaç?
AY TUTULMASI O BURÇLARDA ETKİLİ OLACAK! İşte Kanlı Ay Tutulması sonrası Dünya
MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi paylaşıldı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2+1/3+1 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı bilgileri
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, bugün yatar mı?
Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia altın gibi parlıyor! 1 gol daha atarsa...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA