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Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:02

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da golcüler kayboldu! Umut Bozok ve Maxi Gomez...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da golcüler kayboldu! Umut Bozok ve Maxi Gomez...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un büyük beklentilerle transfer ettiği Umut Bozok 2, Maxi Gomez ise 1 gol atarken, geçen sezonun yıldızlarından Djaniny henüz ağları bulamadı.

Trabzonspor'un sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Umut Bozok ve Maxi Gomez geride kalan süreçte hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 38 maçta 20 kez ağları sarsarak gol kralı olan Umut, bordo-mavili formayı giydiği 8 maçta sadece 2 defa fileleri havalandırırken, son 4 maçta ise suskun kaldı. Maxi Gomez de kendisine verilen fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Ligdeki tek golünü Beşiktaş ağlarına gönderen Uruguaylı yıldız, Süper Lig'de 7 karşılaşmada görev aldı.

GOL YÜKÜ BAKASETAS VE TREZEGUET'NIN ÜSTÜNDE

Umut ve Gomez toplamda 3 gollük katkı sağlarken, Djaniny de henüz kendini gösteremedi. Geçen sezon 30 maçta 10 gol, 3 asistle oynayan Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu sezon forma giydiği toplam 17 maçta gol veya asist üretemedi. Trabzonspor'da gol yükünü ise Bakasetas ve Trezeguet çekti. Süper ikili 13 haftada rakip kaleye toplamda 8 gol-6 asist gönderdi. Ağları 4'er kez havalandıran ve 3'er asist yapan ikili, bordo-mavililerin de en skorer isimleri oldu.

KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM

Bordo-mavili takımda Trezeguet ve Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kart nedeniyle cuma günü oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine görev vereceği oyuncular üzerinde çalışıyor. Bakasetas'ın yerine formaya en yakın isim olarak Yusuf Yazıcı ön plana çıkarken, Trezeguet'nin yerine ise Enis Bardhi'nin oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da golcüler kayboldu! Umut Bozok ve Maxi Gomez...
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