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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:52 Son Güncelleme: 10.11.2022 14:11

Adanaspor'da Önder Karaveli ile yollar ayrıldı

Adanaspor’da Önder Karaveli ile yollar ayrıldı

Adanaspor'la çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın görevden alınmasının ardından Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen ve ardından Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle Beşiktaş Gelişim Direktörlüğüne getirilen Önder Karaveli, 27 Eylül tarihinde Adanaspor'a imza atmıştı.

Adanaspor, Önder Karaveli ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Adanaspor ile 6 TFF 1. Lig maçında görev yapan Önder Karaveli bu süreçte 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Adanaspor'da toplamda 8 maçta takımın başında bulunan Önder Karaveli 1.25 puan ortalaması tutturdu.

(Ajansspor)

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Adanaspor'da Önder Karaveli ile yollar ayrıldı
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