Altay Bayındır: Ufak tefek şeyler çok büyütülüyor

"JESUS, ANI FAZLASIYLA YAŞAYAN BİRİ"

Altay Bayındır, Jesus'un önde kurulu savunma düzenine ilişkin tecrübelendikleri hakkında ise "Her hocanın kendine göre uygulamak istediği sistemi vardır. Güzel gidişattayız, hocamızın kendine özgü iyi giden ve hepimizin sevdiği futbol anlayışı var. Bizimle yakından ilgileniyor. Bu sisteme ayak uydurmak adına tecrübelendik, farklı bir duruma geldik. Hocamızın karakterini herkes biliyor. Anı fazlasıyla yaşayan biri. Her anın önemini, değerini çok fazla bilen biri. Bunları bize aktarmaya çalışan biri. Bizim için önemli ve değerli bir isim. Saha içi ve dışı hepimizle ilgileniyor. Futbol sadece sahada oynanmıyor saha dışı analizler oluyor. Bunlar üzerinde de çok duruyoruz. Bize kattığı çok şey var. İsteğini, hırsını azmini sizler de görüyorsunuz. Bizi başarıya götürecek en önemli unsurlarda biri de bu" dedi.

"UFAK TEFEK HATALAR ÇOK BÜYÜTÜLÜYOR"

Futbolda ne kadar çalışılırsa çalışılsın hataların olabildiğini kaydeden Altay Bayındır, "Bazen üzülüyorum, ufak tefek şeyler çok büyütülüyor. Tek işimiz kulübün başarısı ve çıkarları için mücadele vermek. Ben sürece başından sonuna kadar adapte oldum. Sıkıntı yaşadığım pozisyonlar var ama geçen sene de oldu. Futbol içinde her camiada en üst düzey isimlerde de olan şeyler bunlar. Bundan sonra da olacak. Rakipler de bize göre bir sistem hazırlıyor. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Neyin ne olduğunun farkındayız. Hocamız her daim her futbolcusunu ayırmaksızın destek oluyor. Ben işime konsantreyim. Camiamızda şu an sabırsızlık var, insanlar beklenti içinde. Bunların farkında ve bilincinde olmak kulaklarını kapatıp gözlerinle bir yere odaklanmanı sağlıyor. Bunu kafanda bitirip işine devam etmen lazım. Bir şeyler değişince pozitifliğe dönüyor. Biz de iyi gittik ve bu çok önemliydi. Hocamızın, başkanımızın ve yöneticilerimiz destekleri bizim için çok önemliydi. Bu senenin öneminin bilincindeyiz. Elimizden geleni yapacağız. Duygusal anlamda yer yer üzüldüğüm noktalar oldu çünkü ortada bir şey yokken ciddi boyuta çekilerek bunları yaşadık. Bunlar olabilir yani biz oyuncularız. Kalecide bu durumlar çok ciddi seviyede. Genel olarak söylüyorum bunu. Taraftarlarımız çok istekli. Bizler gibi kupalar kazanmak istiyorlar. Bunların bilincinde olunca tepkileri, yazılanları çok takmıyorsun. Söylenenleri takarsan kendine inancın, güvenin yok demektir" diye konuştu.