Başakşehir’e derbi 11’i

Galatasaray, kritik randevuya Beşiktaş’ı yıkan kadro ile çıkacak. Kupada as oyuncularını dinlendiren teknik direktör Okan Buruk, Kartal'ı sahadan silen takımında değişikliğe gitmeyecek. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, derbi 11'ini cumartesi günü de sahaya sürecek
Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası'nda mesai veren Galatasaray'da as oyuncuların hepsi dinlendirildi. Ofspor maçında yorgunluk ve sakatlık düşünülerek riske edilmeyen yıldızlar, Medipol Başakşehir deplasmanında sahada olacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maça 3 gün kala kadrosunu belirledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı,Beşiktaş'ı üstün bir oyunla2-1 yenen takımında değişikliğinegitmeyecek vederbi 11'ini Başakşehir'ekarşı sahaya sürecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE KULÜBEDE OLACAK
Muslera'nın önünde Sacha Boey-Nelsson-Abdülkerim-Emre Taşdemir dörtlüsü görev yapacak. 4-2-3-1 sistemiyle mücadele edecek sarı-kırmızılı takımda orta sahada Torreira-Oliveira ikilisi olacak. Barış Alper Yılmaz ve Rashica yine kanat değişerek oynayacak. İleri uçtaki İcardi'yi 10 numara pozisyonundaki Mertens destekleyecek. Teknikdirektör Okan Buruk'unkulübeden ilkhamlesi Kerem Aktürkoğluolacak. Midtsjö, Berkan ve Gomis de maçın gidişatına göre şans bulmaları bekleniyor.