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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Beklentiye sokmayalım

BERKAY TURAN
Beklentiye sokmayalım

Erden Timur: “Futbolun maddi durumu belli. Bu dönemde taraftarı yıldız beklentisine sokmak yanlış.”

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, taraftara transfer için mesaj verdi. Galatasaray'ın yıldızlarının çok olduğunu vurgulayan Timur, "Bundan daha fazla yıldız olur mu bilmiyorum. Galatasaray'ın son 15 yılında hep iki yıldız alınmış. Bu defa sayı 5'in, 6'nın üzerinde. Takviye gereken noktalar olur ise transfer sezonunda hocamızın kararına bağlı. Malum başkanım da değindi burada. Futbolun maddi durumu belli. Bu dönemde taraftarı yıldız beklentisine sokmak da yanlış olur" diye konuştu.

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Beklentiye sokmayalım
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