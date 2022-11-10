Beklentiye sokmayalım

Erden Timur: “Futbolun maddi durumu belli. Bu dönemde taraftarı yıldız beklentisine sokmak yanlış.”
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, taraftara transfer için mesaj verdi. Galatasaray'ın yıldızlarının çok olduğunu vurgulayan Timur, "Bundan daha fazla yıldız olur mu bilmiyorum. Galatasaray'ın son 15 yılında hep ikiyıldız alınmış. Bu defa sayı 5'in, 6'nınüzerinde. Takviye gereken noktalar olur ise transfer sezonunda hocamızın kararına bağlı. Malum başkanım da değindi burada. Futbolun maddi durumu belli.Bu dönemde taraftarı yıldız beklentisinesokmak da yanlış olur" diye konuştu.