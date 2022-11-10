‘Böylesi yüz yılda bir görülür’

Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler, İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a manşet oldu. Genç futbolcu ile ilgili özel haberdebaşlığı kullanıldı. Türkiye'den kendisiyle ilgili yapılanyorumu da başlıkta tırnak içinde kullanıldı. Makalede genç futbolcunun hayat hikâyesi, özellikleri, şöhrete kavuşması ve kendisiyle ilgili yorumlara yer verildi. F.Bahçe'nin kendisini keşfederken yapılan scout faaliyetlerinin anlatımındaifadesiyle kulübün başkanı Ali Koç'un sürece dahil olmasının detayları da aktarıldı.Bu sezon yediği hatalı goller nedeniyle eleştiriler alan Altay Bayındır, buna rağmen Süper Lig'de en başarılı kalecilerden biri oldu... Forma giydiği 13 maçın 7'sinde gol yemeyen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi, ligde bu sezon kalesini en fazla gole kapatan kaleciler sıralamasında zirvede yer aldı. Başarılı kaleciyi 6'şar maç ile Volkan Babacan ve İbrahim Sehic takip etti.