‘Böylesi yüz yılda bir görülür’

La Gazzetta dello Sport, Kanarya’nın genç yıldızına övgü yağdırdı. Ünlü İtalyan spor gazetesi, "Türkiye, 17'lik Güler'in hastası"b aşlığıyla verdiği özel haberde, "Arda'yı İstanbul'a getirmek için ülkenin en zengin ailesinin işe müdahil olması gerekti" ifadesini kullandı
Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler, İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a manşet oldu. Genç futbolcu ile ilgili özel haberde "Türkiye, 17'lik Güler'inhastası" başlığı kullanıldı. Türkiye'den kendisiyle ilgili yapılan 'Böylesi 100 yılda birgelir' yorumu da başlıkta tırnak içinde kullanıldı. Makalede genç futbolcunun hayat hikâyesi, özellikleri, şöhrete kavuşması ve kendisiyle ilgili yorumlara yer verildi. F.Bahçe'nin kendisini keşfederken yapılan scout faaliyetlerinin anlatımında "Arda'yıİstanbul'a getirmek için Türkiye'nin en zenginailesinin işe müdahil olması gerekti" ifadesiyle kulübün başkanı Ali Koç'un sürece dahil olmasının detayları da aktarıldı.
ELEŞTİRİLEN ALTAY BAYINDIR LİGİN ZİRVESİNDE!
Bu sezon yediği hatalı goller nedeniyle eleştiriler alan Altay Bayındır, buna rağmen Süper Lig'de en başarılı kalecilerden biri oldu... Forma giydiği 13 maçın 7'sinde gol yemeyen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi, ligde bu sezon kalesini en fazla gole kapatan kaleciler sıralamasında zirvede yer aldı. Başarılı kaleciyi 6'şar maç ile Volkan Babacan ve İbrahim Sehic takip etti.