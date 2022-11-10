Dünya Kupası’nda Gareth Bale’e ilginç yasak!

Golf tutkusuyla bilinen Gareth Bale, Real Madrid'deki performans düşüklüğü nedeniyle sık sık eleştirilmiş ve bu performans düşüklüğünün merkezinde golf oynamaya ayırdığı zamanın olduğu konuşulmuştu. Galler Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer alacak olan Gareth Bale'e kötü bir haber hocasından geldi.

PAGE: GOLF OYNAMAK İMKANSIZ

Katar'da 1 günlüğüne golf oynamayı planladıklarını ancak bunu iptal ettiklerini söyleyen Galler Milli Takım teknik direktörü Robert Page; "Orada yeterli zamanımız olmayacak. Zaten akşam saat 4'te hava kararıyor ve 4 günde bir maçımız var. Golf oynamak imkansız" dedi.