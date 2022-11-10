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Giriş Tarihi: 10.11.2022 19:41 Son Güncelleme: 10.11.2022 19:49

Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni’den flaş itiraf!  “Fenerbahçe paramı vermedi…”

Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni’den flaş itiraf!  “Fenerbahçe paramı vermedi…”

Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyen tecrübeli kaleci Carlos Kameni, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği günlere dair flaş itiraflarda bulundu. “Fenerbahçe paramı vermedi” diyen Kamerunlu file bekçisi, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Fenerbahçe formasıyla 2 sezon geçiren Carlos Kameni, sarı-lacivertli kulübe dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Alman basınına konuşan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'den ödeme almadığı için ayrıldığını dile getirdi.

Fenerbahçe'de toplam 16 kez forma giyen Kameni, sarı-lacivertli formayla 20 gol yemişti. Kameni, 18/19 sezonunun sonunda ise Kanarya'dan ayrıldı.

Alman basınına konuşan 38 yaşındaki file bekçisi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'deki ilk senemde her şey gayet yolundaydı. Şampiyonluğu sadece bir puanla kaçırdık ve kupa finalini kaybetmiştik. Fakat ikinci yılın başında beni hiçbir sebep göstermeden listeye almadılar. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım."

"Eylül-Aralık ayları arasında as takımla antrenman yaptım çünkü teknik direktör Phillip Cocu, beni bırakmak istemedi."

Ama Noel'den sonra yeni bir hoca geldi. Beni tek başıma antrenmana gönderdiler. O dönem çok zordu. Kulüp bana ödeme yapmadığı için sözleşmemi iptal etmek zorunda kaldım."

"Bu durum neredeyse cennetten dünyaya düşmek gibiydi. Ama bu durumu Allah'ın önüme koyduğu başka bir meydan okuma olarak gördüm. Daha da güçlü hissetmek için üstesinden gelmek zorunda kaldım"

1.86 boyundaki kaleci, Fenerbahçe'nin ardından Cibuti Ligi'ne transfer olmuştu. Kameni bu sezon ise Andorra Ligi takımlarından UE Santa Coloma ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kameni, Andorra ekibinde çıktığı 2 karşılaşmada 4 gol yedi.

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Eski Fenerbahçeli Carlos Kameni’den flaş itiraf!  “Fenerbahçe paramı vermedi…”
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