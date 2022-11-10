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Giriş Tarihi: 10.11.2022 16:04 Son Güncelleme: 10.11.2022 16:08

Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı

Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Dries Mertens ile Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası aday kadrosuna çağrıldı.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Buna göre; Galatasaray forması giyen Dries Mertens ve Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi de, aday kadroya çağrılan oyuncular arasında yer aldı.

İşte kadroda yer alan oyuncular:

"Casteels, Courtois, Mignolet, Alderwireld, Debast, Faes, Theate, Wertonghen, Carrasco, Castagne, Meunier, Torgan Hazard, De Bruyne, Dendoncker, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere, Doku, Eden Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku."

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Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı
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