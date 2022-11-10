Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Buna göre; Galatasaray forması giyen Dries Mertens ve Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi de, aday kadroya çağrılan oyuncular arasında yer aldı.
İşte kadroda yer alan oyuncular:
"Casteels, Courtois, Mignolet, Alderwireld, Debast, Faes, Theate, Wertonghen, Carrasco, Castagne, Meunier, Torgan Hazard, De Bruyne, Dendoncker, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere, Doku, Eden Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku."