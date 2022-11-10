PSG verirse İcardi’yi isteriz

G.Saray Başkanı Özbek, Arjantinli yıldız için net konuştu: “İcardi’nin maaş yükü 750 bin Euro. PSG’nin satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray’ın ekonomik koşulları, karşı tarafın istekleri uyumlu olursa bonservisini alırız.”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başında yeni bir takım kurduklarını ve alışma sürecini de çok iyi geçirdiklerini söyledi. Dünya Kupası'ndan sonra Süper Lig'de bambaşka bir tablonun ortaya çıkacağını belirten Özbek, "Lig sanki 2 parça gibi oldu.Yaklaşık yarısını oynuyoruz. 1.5 aylıkara, uzun bir ara. Sonra ligin ikinci perdesibaşlıyor. Sıkıştırılmış bir fikstür. DünyaKupası'ndan sonra başka bir lig olacak. Galatasaray'ın performansının ikinci yarıda daha yüksek olacağını düşünüyorum. Takımın oyunu giderek güzelleşiyor" dedi. OKAN BURUK'A SAHİP ÇIKTI
Teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Özbek, "Piyasada yapılan polemiklerin, tartışmaların reel olanını dikkate alıyoruz. Bu yorumlarınreel olmayanının hiçbir değeri yok. Galatasaraycamiası da bu konuşmaları, yorumlarısüzmesini gayet iyi bilir. Biz gerçekçi eleştirilerden faydalanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Özbek, İcardi hakkında ise "İcardi, başarılı bir transferdir. İcardi'nin Galatasaray'a maaş maliyeti 750 bin Euro'dur. Takıma çok hızlı uyum sağladı. Kulübü PSG'nin satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Sadece Galatasaray'ın istemesi değil, karşı tarafın da satmak istemesi lazım. Başarılı bir futbolcu. Galatasaray'ınekonomikkoşulları,karşıtarafın istekleriuyumlu olursabonservisini alırız" yorumunu yaptı.
500 MİLYON DOLARDAN 130 MİLYON DOLARA...
"Geçen sene Galatasaray, 20 milyon Euro kasasına para koydu. Tokenlardan 16-17 milyon dolar bir para almış. Bu sene Avrupa yok, 20 milyon Euro gitti. Token piyasada rağbet görmüyor. Naklen yayın gelirlerizaten 500 milyon dolardan130 milyon dolara düştü. Onun için kur farkı, yaptığımız kontratların tümüne yakın kısmı yabancı para bazında; tüm bunları bir araya getirince Süper Lig kulüpleri darboğazda."
YENİ GELİR KAPISI ŞART
"Tüm kulüpler olarak yeteri derecede futbolcu ihraç edebiliyor muyuz? Hayır. Kulüpler mutlaka faaliyet dışında gelir yaratacak hususlara yönelmeli. Spordan para kazanma durumumuz yok. İhracatçı değiliz. Öncelikle faaliyet dışı gelirlerin üzerine eğilmemiz lazım bu kulüpleri yaşatmak, yukarı çıkarmak istiyorsak. Yeni gelir kapıları şart..."
GAYRİMENKULLERİ SATSAK YETMİYOR
"Birbirine bağlı projelerimiz var. Florya'dan çıkmamız lazım. Ekonomik değeri yüksek. Galatasaray'ın tapulu malı. Buradaki ekonomiyi kasaya koymak istiyoruz. Mecidiyeköy binasını geliştirdik. Galatasaray'ın sahip olduğu gayrimenkulleri satsak, borçları kapatmıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu gayrimenkulleri geliştirirsek, o zaman 30 senemizi garanti altına alacak fon yaratılıyor. Galatasaray'ın tesisleri 50 yıl önce Florya'ya yapılmış. 50 yıl önce yapıldığı haliyle Galatasaray'a hizmet veriyor. Tesisin modernleşmesi, günümüz sporuna hizmet etme mecburiyeti var. O yüzden Kemerburgaz inşaatına başladık. Ağustos ayına yetiştirmeyi planlıyoruz."