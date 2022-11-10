PSG verirse İcardi’yi isteriz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başında yeni bir takım kurduklarını ve alışma sürecini de çok iyi geçirdiklerini söyledi. Dünya Kupası'ndan sonra Süper Lig'de bambaşka bir tablonun ortaya çıkacağını belirten Özbek, "Galatasaray'ın performansının ikinci yarıda daha yüksek olacağını düşünüyorum. Takımın oyunu giderek güzelleşiyor" dedi. OKAN BURUK'A SAHİP ÇIKTITeknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Özbek, "Piyasada yapılan polemiklerin, tartışmaların reel olanını dikkate alıyoruz.Biz gerçekçi eleştirilerden faydalanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Özbek, İcardi hakkında ise "İcardi, başarılı bir transferdir. İcardi'nin Galatasaray'a maaş maliyeti 750 bin Euro'dur. Takıma çok hızlı uyum sağladı. Kulübü PSG'nin satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Sadece Galatasaray'ın istemesi değil, karşı tarafın da satmak istemesi lazım. Başarılı bir futbolcu." yorumunu yaptı."Geçen sene Galatasaray, 20 milyon Euro kasasına para koydu. Tokenlardan 16-17 milyon dolar bir para almış. Bu sene Avrupa yok, 20 milyon Euro gitti. Token piyasada rağbet görmüyor.Onun için kur farkı, yaptığımız kontratların tümüne yakın kısmı yabancı para bazında; tüm bunları bir araya getirince Süper Lig kulüpleri darboğazda.""Tüm kulüpler olarak yeteri derecede futbolcu ihraç edebiliyor muyuz? Hayır. Kulüpler mutlaka faaliyet dışında gelir yaratacak hususlara yönelmeli. Spordan para kazanma durumumuz yok. İhracatçı değiliz. Öncelikle faaliyet dışı gelirlerin üzerine eğilmemiz lazım bu kulüpleri yaşatmak, yukarı çıkarmak istiyorsak. Yeni gelir kapıları şart...""Birbirine bağlı projelerimiz var. Florya'dan çıkmamız lazım. Ekonomik değeri yüksek. Galatasaray'ın tapulu malı. Buradaki ekonomiyi kasaya koymak istiyoruz. Mecidiyeköy binasını geliştirdik. Galatasaray'ın sahip olduğu gayrimenkulleri satsak, borçları kapatmıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu gayrimenkulleri geliştirirsek, o zaman 30 senemizi garanti altına alacak fon yaratılıyor. Galatasaray'ın tesisleri 50 yıl önce Florya'ya yapılmış. 50 yıl önce yapıldığı haliyle Galatasaray'a hizmet veriyor. Tesisin modernleşmesi, günümüz sporuna hizmet etme mecburiyeti var. O yüzden Kemerburgaz inşaatına başladık. Ağustos ayına yetiştirmeyi planlıyoruz."