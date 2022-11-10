Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid ligde iki hafta sonra kazandı
Giriş Tarihi: 11.11.2022 01:41

Real Madrid ligde iki hafta sonra kazandı

AA
Real Madrid ligde iki hafta sonra kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 2-1 mağlup etti.

Ligde iki maç sonra galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Eder Militao (Dk.40) ve Toni Kroos (Dk. 70) attı. Cadiz'in tek golü ise 81. dakikada Lucas Perez'den geldi.

Puanını 35'e çıkaran Real Madrid lider Barcelona'nın (37) ardından 2. sırada bulunuyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Cadiz ise 11 puanla 19. sırada yer aldı.

Real Madrid'de 19 Ekim'den bu yana kas sakatlığı olan Fransız futbolcu Karim Benzema bu maçta da kadroda yer almadı.

Dünya Kupası'ndan dolayı ara verilen La Liga'da 15. hafta maçları 31 Aralık'ta başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm yeni maaş hesapları! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla bekliyordu
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 10 Kasım 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle! Show TV dizi izle ekranı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle
90 bin taşerona kadro yolda! 10 Kasım 2022 son dakika gelişmeleri ile 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Altın fiyatları 1 ayın zirvesini yeniledi! ABD enflasyon verisi ile gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ! AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı
Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo yeni adresi için olay ipucunu verdi! Futbolseverler için rüya transfer gerçek oluyor…
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid ligde iki hafta sonra kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA