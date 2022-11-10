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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Saldırganlara 291’er yıla kadar hapis!

ARZU KAYA ARZU KAYA
Saldırganlara 291’er yıla kadar hapis!
TFF'ye yönelik silahlı saldırı için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler için 291'er yıl hapis istendi. İddianamede şüphelilerin eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği ancak mermilerin müştekilere isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi. Tutuklu şüpheli Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun 19 müştekiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 291'er yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

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Saldırganlara 291’er yıla kadar hapis!
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