Şanlıurfaspor, 5 golle Türkiye Kupası’nda üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Altaş Denizlispor, evinde Şanlıurfaspor'a 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek kupanın dışında kaldı.
Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada yer alıp, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan rakibi önünde yedek ve genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, 8 ve 54'üncü dakikalarda penaltıdan Mustafa, 39'uncu dakikada Feyyaz, 70 ve 82'nci dakikalarda Bünyamin'in golleriyle sahadan mağlup ayrılarak kupadan elendi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Nezihi Aytar
Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk. 83 Yusuf Emre İnanır), Okan Derici (Dk. 83 Oktay Kısaoğlu), Muhammed Eren Kıryolcu, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Berkant Gündem (Dk. 73 Emre Furtana), Samet Emre Gündüz, Kemal Çetinkaya, Melik Talha Çiftçi (Dk. 46 Emre Ak), Oğuzhan Sarı (Dk. 73 Emre Burgaz)
Şanlıurfaspor: Ramazan Köse (Dk. 76 Kadir Balcı), İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı (Dk. 85 Mert Çapar), Behlül Aydın, Erkam Develi, Mustafa Ethem Erboğa (Dk. 66 Ömer Uzun), Seyit Gazanfer, Hüseyin Erkan (Dk. 66 Bünyamin Balat), Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Enes Olgun Tubluk), Barış Gök
Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) ve 55 (Penaltıdan) Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 39 Feyyaz Belen, Dk. 69 ve 82 Bünyamin Balat (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Erdal Akdarı, Dk. 90+3 Emre Furtana (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Feyyaz Belen, Dk. 42 Hüseyin Erkan, Dk. 88 İbrahim Sürgülü (Şanlıurfaspor)