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Giriş Tarihi: 10.11.2022 19:23

Şanlıurfaspor, 5 golle Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

AA
Şanlıurfaspor, 5 golle Türkiye Kupası’nda üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Altaş Denizlispor, evinde Şanlıurfaspor'a 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek kupanın dışında kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada yer alıp, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan rakibi önünde yedek ve genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, 8 ve 54'üncü dakikalarda penaltıdan Mustafa, 39'uncu dakikada Feyyaz, 70 ve 82'nci dakikalarda Bünyamin'in golleriyle sahadan mağlup ayrılarak kupadan elendi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Nezihi Aytar

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk. 83 Yusuf Emre İnanır), Okan Derici (Dk. 83 Oktay Kısaoğlu), Muhammed Eren Kıryolcu, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Berkant Gündem (Dk. 73 Emre Furtana), Samet Emre Gündüz, Kemal Çetinkaya, Melik Talha Çiftçi (Dk. 46 Emre Ak), Oğuzhan Sarı (Dk. 73 Emre Burgaz)

Şanlıurfaspor: Ramazan Köse (Dk. 76 Kadir Balcı), İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı (Dk. 85 Mert Çapar), Behlül Aydın, Erkam Develi, Mustafa Ethem Erboğa (Dk. 66 Ömer Uzun), Seyit Gazanfer, Hüseyin Erkan (Dk. 66 Bünyamin Balat), Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Enes Olgun Tubluk), Barış Gök

Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) ve 55 (Penaltıdan) Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 39 Feyyaz Belen, Dk. 69 ve 82 Bünyamin Balat (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Erdal Akdarı, Dk. 90+3 Emre Furtana (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Feyyaz Belen, Dk. 42 Hüseyin Erkan, Dk. 88 İbrahim Sürgülü (Şanlıurfaspor)

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Şanlıurfaspor, 5 golle Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi
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