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Giriş Tarihi: 10.11.2022 20:17 Son Güncelleme: 10.11.2022 20:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig’de geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından yeni sezona adeta boyut değiştirerek giren Galatasaray, yaz transfer döneminde birden fazla dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Yeni kadrosuyla birlikte ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi yıldızların arasına devre arasında bir dünya yıldızını daha eklemeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Futbolda bir önceki sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, ligi on üçüncü sırada bitirmiş ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Yeni sezona değişen yönetim ve teknik heyetle birlikte giren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı.

Okan Buruk'un başında olduğu takıma, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldız oyuncular transfer edildi.

Yeni kadrosuyla birlikte tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Aslan, ilk 13 haftada 24 puan toplayarak 3'üncü sırada yer aldı.

Hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçını da kazanarak Dünya Kupası arasına moralli gitmek isteyen Galatasaray'da bir dünya yıldızı daha yolda.

Galatasaray Kulübü Başkanvekili Erden Timur, yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da transferde başrolü oynayacak ve yıldız transferlerine devam edecek.

MENAJERİYLE TEMAS HALİNE GEÇİLDİ

Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine girmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın geleceği ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Barcelona, Hollandalı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. Ara transfer döneminde İspanyol devinden ayrılacak Depay, yeniden Galatasaray'ın masasına öneriyle geldi.

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, daha önce de kendilerine önerilen yıldız futbolcunun menajeri ile temas halinde.

İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Sezon sonunda Gomis'in kontratı sona eriyor, Icardi de takımda kalmazsa, Aslan golcü transferi için mesai harcayacak.

Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…
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