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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:51 Son Güncelleme: 10.11.2022 14:05

Son dakika: Milli Takım aday kadrosunda ilkler yaşanıyor! Arda Güler'in hayali gerçek oldu...

DHA
Son dakika: Milli Takım aday kadrosunda ilkler yaşanıyor! Arda Güler’in hayali gerçek oldu...

Son dakika haberleri: A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, hayali olan Milli Takım'a davet edildi. Ayrıca Emirhan İlkhan, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç ilk kez aday kadroya davet edilirken; Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aradan sonra yeniden kadroda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.

STEFAN KUNTZ'DAN SÜRPRİZ İSİMLER

Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.

ARDA GÜLER HAYALİNE KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin genç yeteneği ve Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler, milli takım hayaline kavuştu. Stefan Kuntz, genç oyuncuyu aday kadroda davet etti.

U-17 FORMASI GİYİYOR

Fenerbahçe'de gösterdiği gösterdiği başarılı performansın ardından isminden sıkça söz ettiren Arda Güler, Türkiye U17 formasını da giyiyor. Genç futbolcu U17 ile çıktığı 10 maçta 4 gol attı. Bu sezon Fenerbahçe ile 12 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

GENÇLER BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler.

UZUN ARADAN SONRA 3 FUTBOLCU YENİDEN KADROYA DAVET EDİLDİ

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

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Son dakika: Milli Takım aday kadrosunda ilkler yaşanıyor! Arda Güler'in hayali gerçek oldu...
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