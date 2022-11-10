Son dakika: Şenol Güneş’ten bomba itiraflar: Dayak yedim, artilik yapıyor dediler





"BİR MAÇTA DAYAK YİYORSUNUZ, ARTİSTLİK YAPIYORSUN DİYORLAR"

Herkese her yerde iftiralar atıldığını söyleyen Şenol Güneş, "Bir maçta dayak yiyorsunuz, 'artistlik yapıyorsun' diyorlar. Son maçta top yüzüme geldi, 'numara yapıyor' diyorlar. Allah'tan düşmedim, yoksa daha neler söylenirdi. 15 yaşında bir olaya şahit oldum. Sonra mahkemeye götürdüler beni, tanık oldum. Hakim bana 'Silah mıydı, tarak mıydı' dedi. O kadar baskı oldu ki, en son 'Galiba taraktı' dedim. Hukuk dün de bozuk, bugün de bozuk. Bugüne kadar hep kendimi yenilemeye çalıştım. İmkansızlıklardan şikayet etmek yerine kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ben Beşiktaş'a ilk geldiğimde, oyuncularıma 'Sizin bir çizginiz var, bu çizgide kalacaksak, burayı kapatıp gidelim' dedim. Bilgi alışveriş işidir. Oyun gibi, kenardan bir oyuncu orta yaptığında vuran yoksa, bir anlamı yoktur. Bahçedeki ayrık otlarını çoğaltmayın. Bunlar çoğalırsa, o bahçe kirlenir. Milli takımda şu anda sponsorların gittiğini görüyorum ve üzülüyorum. Geri çekilmeleri iyi bir şey değil. Sporun ekonomiye ihtiyacı var. Sponsora ihtiyaç var, bunun yönetilmesi ve marka değerinin korunması gerekiyor. Başarıyla beraber değerli sponsorlar geldi ama şu anda ayrılıyorlar" açıklamasını yaptı.