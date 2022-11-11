Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 11.11.2022 20:09

Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

AA
Arjantin’in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Lionel Scaloni, tarihinin üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Arjantin'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu duyurdu.

Sakatlığı bulunan Romalı Paulo Dybala ve sakatlığı nedeniyle Paris Saint-Germain'in son maçında oynayamayan Lionel Messi, kadroya dahil edildi.

C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek Arjantin'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)

Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)

Orta saha: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Forvet: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm yeni maaşlar! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar artacak?
EYT, asgari ücret zammı, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 3 müjde birden! En net tarihleri açıkladı
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde gibi haber!
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…
Altın fiyatları için Fed rüzgarı! İşte 2022'nin zirvesi: ABD enflasyon ile sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle! Show TV ekranı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle
TOKİ Van kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 2+1 ve 3+1 Sosyal konut TOKİ Van kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
POTADA ŞOK İSİMLER! MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kim girdi? 10 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
90 bin taşerona kadro 11 Kasım 2022 son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Meclis'e geliyor: 2022 Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA