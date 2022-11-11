Luis Enrique’den Sergio Ramos’a şok! İspanya kadrosu açıklandı...

Teknik direktör Enrique, takımına tam güven duyduğunu ve en iyi dönemde bu turnuvaya katıldıklarını vurgulayarak, "Burada bir takım meydana getirdik ve Katar'da sonuna kadar mücadele vereceğimize tamamen eminim. Futbol oyunumuzu değiştirmeyeceğiz. Top çalmada agresif ve hücumda çok daha cesur oynayacağız." ifadelerini kullandı.