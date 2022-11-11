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Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:14 Son Güncelleme: 11.11.2022 16:28

Luis Enrique'den Sergio Ramos'a şok! İspanya kadrosu açıklandı...

AA
Luis Enrique’den Sergio Ramos’a şok! İspanya kadrosu açıklandı...

2022 Dünya Kupası'na 9 gün kalırken, ülkeler de kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. Gavi, İspanya milli formasıyla şimdiye kadar bir Dünya Kupası'na katılan en genç futbolcu olacak. Sergio Ramos ise resmen şoku yaşadı.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Luis Enrique, Katar'a götüreceği milli futbolcuların isimlerini basınla paylaştı.

GAVİ, İSPANYA TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona'da forma giyen 18 yaşındaki "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira, şimdiye kadar İspanya milli formasıyla Dünya Kupası'na giden en genç futbolcu olarak dikkat çekti.

Teknik direktör Enrique, takımına tam güven duyduğunu ve en iyi dönemde bu turnuvaya katıldıklarını vurgulayarak, "Burada bir takım meydana getirdik ve Katar'da sonuna kadar mücadele vereceğimize tamamen eminim. Futbol oyunumuzu değiştirmeyeceğiz. Top çalmada agresif ve hücumda çok daha cesur oynayacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya, tarihindeki tek Dünya Kupası şampiyonluğunu Güney Afrika'da düzenlenen 2010 yılındaki turnuvada kazanmıştı.

RAMOS'A ŞOK!

İspanya Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından biri olan Sergi Ramos, Luis Enrique'nin açıkladığı kadroda kendisine yer bulamadı. Sosyal medyada ise Ramos için bir devrin sonu mesajları paylaşıldı.

İspanya Milli Takımı'nda 26 kişilik liste şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton&Hove Albion), David Raya (Brentford).

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valenica), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Jose Luis Gaya (Valencia).

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Rodrigo Hernandez "Rodri" (Manchester City), Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Gonzalez Lopez "Pedri" (Barcelona), Jorge Resurrecccion "Koke" (Atletico Madrid).

Forvet: Ferran Torres (Barcelona), Ansu Fati (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (Paris Saint Germain), Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid).

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Luis Enrique'den Sergio Ramos'a şok! İspanya kadrosu açıklandı...
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