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Giriş Tarihi: 11.11.2022 20:10

Sırbistan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

AA
Sırbistan’ın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dragan Stojkovic, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak kadroyu açıkladı.

G Grubu'nda Brezilya, Kamerun ve İsviçre ile mücadele edecek Sırbistan'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca), Vanja Milinkovic Savic (Torino)

Savunma: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Stefan Mitrovic (Getafe), Strahinja Erakovic (Kızılyıldız), Srdjan Babic (Almeria), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia)﻿

Orta saha: Nemanja Gudelj (Sevilla), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Verona)

Forvet: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Djuricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino).

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Sırbistan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu
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