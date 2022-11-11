Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig’de Ankaragücü’ne konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 11.11.2022 18:57 Son Güncelleme: 11.11.2022 18:59

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig’de Ankaragücü’ne konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig’de Ankaragücü’ne konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig’de Dünya Kupası arasına girmeden önce son hafta maçları başlıyor. Trabzonspor, 14’üncü haftada oynanacak karşılaşmada Ankaragücü’ne konuk oluyor. Bordo-mavili ekip, kazanarak Dünya Kupası arasına moralli girmenin peşinde. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Ali Sowe.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Gomez.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi son maçını oynayacak sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısına moralli çıkacak. Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan MKE Ankaragücü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti.

Son haftalarda yakaladığı formunu Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın öğrencileri haftaya 12 puanla 14. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig’de Ankaragücü’ne konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
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