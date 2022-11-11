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Giriş Tarihi: 11.11.2022 20:11 Son Güncelleme: 11.11.2022 20:12

UEFA Avrupa Ligi gruplarının en güzel golü İrfan Can Kahveci'den

AA
UEFA Avrupa Ligi gruplarının en güzel golü İrfan Can Kahveci’den

Fenerbahçe'nin Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin attığı gol, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre grup aşamasının en güzel golü için 10 futbolcu yarıştı.

İrfan Can Kahveci, oylamada Guelor Kanga (Kızılyıldız), Lorenz Assignon (Rennes), Enis Bardhi (Trabzonspor), Cody Gakpo (PSV), Omri Altman, Adam Gyurcso (AEK Larnaca), Aitor Ruibal, Joaquin (Real Betis) ve Albert Grönbaek'in (Bodo/Glimt) önünde ilk sırayı aldı.

Sarı-lacivertli futbolcu, Rennes maçının 60. dakikasında ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetmişti.

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UEFA Avrupa Ligi gruplarının en güzel golü İrfan Can Kahveci'den
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