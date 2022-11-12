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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Adana Demir yıkılmadı

Adana Demir yıkılmadı
Alanyaspor ile Adana Demirspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Geçen haftayı BAY geçen Adana Demir, deplasmandaki maça hızlı başladı. 9. dakikada Younes Belhanda, topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Alanyaspor'da Ahmed Hassan, 34. dakikada boş pozisyondan yaralanamadı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde tansiyon bir anda yükseldi. Konuk ekipten Belhanda, Fatih Aksoy'a attığı dirsek sonrası kırmızı kart görüp oyundan atıldı. İkinci devrede Alanyaspor eksik rakibi karşısında ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Adana Demir yıkılmadı
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