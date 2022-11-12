Adana Demir yıkılmadı

Alanyaspor ile Adana Demirspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Geçen haftayı BAY geçen Adana Demir, deplasmandaki maça hızlı başladı. 9. dakikada Younes Belhanda,topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniylesayılmadı. Alanyaspor'da Ahmed Hassan, 34. dakikada boş pozisyondan yaralanamadı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde tansiyon bir anda yükseldi. Konuk ekipten Belhanda, Fatih Aksoy'aattığı dirsek sonrası kırmızı kart görüp oyundanatıldı. İkinci devrede Alanyaspor eksik rakibi karşısında ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.