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Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:52

Aldosivi Kulübü'nde 2 yıl arayla 2 futbolcu intihar etti! Leandro Latorre ve Samuel Rebolla...

Aldosivi Kulübü’nde 2 yıl arayla 2 futbolcu intihar etti! Leandro Latorre ve Samuel Rebolla...

Futbolu hayatlarının merkezine koyan gençler beklentileri gerçekleşmeyince büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki Samuel Rebolla, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıydı.

Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübünde son 2 yıl içerisinde iki intihar vakası yaşandı. 2020 yılında Leandro Latorre isimli futbolcunun intiharı ile sarsılan kulüp, bu kez Samuel Rebolla isimli 20 yaşındaki genç oyuncunun canına kıyması ile gündeme geldi.

Genç oyunculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken kulüpte 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.

Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.

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Aldosivi Kulübü'nde 2 yıl arayla 2 futbolcu intihar etti! Leandro Latorre ve Samuel Rebolla...
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