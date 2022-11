Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Yaptığımız devrimin kanıtı..."

"YABANCI HAKEM DEĞİL SAHADA EVLATLARIMIZ OLSUN"



Son zamanlarda yabancı hakem meselesi gündemde. Bunu resmen dillendiren kulüp başkanları var, ben garipsiyorum... Sizin düşünceniz nedir? Yerli ve milli düşünceyle bir devrim yaparken yabancı hakem getirmek istemek tuhaf değil mi?

Futbolu, futbolun özerk yapıları yönetiyor. Oradaki profesyoneller eminim tüm kararları en ince ayrıntısına kadar düşünerek, tartışarak alıyorlar. Bu noktada ben sadece kişisel görüşümü ifade edebilirim. Her alanda olduğu gibi bu ülkenin evlatlarının futbolun hem saha içinde hem saha dışında hem yönetiminde dünya standartlarında olması gerektiğine inanırım. Dünyanın en önemli şirketlerinin yönetim kadrolarında bizim evlatlarımız var, bilim insanlarımız, sanatçılarımız dünyanın her yerinde önemli işlere, önemli başarılara imza atıyor. Ben o yüzden her işte, her meslekte bu ülkenin evlatlarının en iyisi olacağını düşünürüm. Böyle olması da gerekir.