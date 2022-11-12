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Giriş Tarihi: 12.11.2022 22:58 Son Güncelleme: 12.11.2022 23:00

Dursun Özbek, Başakşehir maçından sonra konuştu: "Şov devam edecek"

DHA
Dursun Özbek, Başakşehir maçından sonra konuştu: Şov devam edecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Maçtan sonra oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Şimdi bir araya girecekler. Aradan sonra şov devam edecek" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Dursun Özbek, "Güzel oynadık. Galibiyeti hak ettik. Önde basan bir takım vardı. Çok şık goller oldu. Neticede 45 günlük bir araya giriyoruz. Daha önce hep şunu söyledim. 45 günlük ara uzun bir süre. Ligin birinci perdesi şimdi oynandı. 45 gün sonra ikinci perdesi başlayacak. Yarış içinde olan takımlar var. Aynı yarış Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Güzel bir maç oldu. Böyle bir maçla araya gittiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı, teknik kadroyu, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız hiç susmadı. Onların sayesinde nereye gitsek bizim için deplasman sayılmıyor" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY YILDIZLAR TOPLULUĞU"

Takımın her hafta üstüne koyarak gittiğine dikkat çeken Özbek, "Yeni kurulan bir takım. Birbirine alışması lazım. Galatasaray yıldızlar topluluğu. Dolayısıyla uyumları süre alacaktır. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Bu hafta da bunu gösterdik. Göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz. Bugünkü memnuniyetimin çoğu bundan. Buraya gelen taraftarlar bugün güzel bir futbol, goller izlediler. Amacımız da buydu zaten" şeklinde konuştu.

"BUGÜN KONUŞMAK İSTEDİĞİM SADECE OYUNUN, SKORUN GÜZELLİĞİ"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Yunus Akgün ile ilgili gelen bir soru üzerine Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Onu yönetim kurulunda konuşacağız, değerlendireceğiz. Teknik kadro var. Yönetim var. Bugün konuşmak istediğim sadece oyunun, skorun güzelliği. Atılan gollere dikkat edin. Son derece güzel, göze hoş geliyor."

"ARADAN SONRA ŞOV DEVAM EDECEK"

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek oyuncularını tebrik ettiğini ifade eden Özbek, "Oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Şimdi bir araya girecekler. Aradan sonra şov devam edecek" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN MENFAATİ İÇİN GEREKENİ YAPARIZ"

Rashica'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı üzerine gelen bir soru üzerine Özbek, şöyle konuştu:

"Şu ligi oynayıp bitirelim, daha sonra bakarız. Galatasaray'ın menfaati için gerekeni yaparız."

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Dursun Özbek, Başakşehir maçından sonra konuştu: "Şov devam edecek"
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