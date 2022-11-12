Fenerbahçe’de Arda Güler pazarlığı! Gençlerbirliği’nin istediği para ortaya çıktı

Ancak bu talep Sarı-Lacivertli kurmaylar tarafından çok yüksek bulundu. İki kulüp yetkililerin tekrar bir araya gelerek orta bir yolda anlaşma sağlamaları bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk teklifini olan 1.3 milyon Euro'dan ne kadar yukarı çıkacağı ise merak konusu...

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