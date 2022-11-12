Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı: "11 Haziran'dan bugüne..."

"FLORYA'DAKİ 40 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ SATIN ALMAK İÇİN HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK"

Florya'daki projede son aşamaya geldiklerini söyleyen Dursun Özbek, "Projede bize ait olmayan 40 dönümlük araziyi satın almak için hazırlığımızı yaptık. Oradaki mevcudiyetimiz 65 dönüme çıkıyor. İmarı mevcut. Florya'nın Florya olduğu yerde arsalar, 97 bin metrekare satılabilir arsalar çıkıyor. Araştırma bugün itibariyle Florya'da satılan gayrimenkullerin metrekaresi brüt üzerinden 120 bin TL civarında. Süreç içerisinde nereye gideceğiniz siz hesaplayın. Biz harekete hemen geçeceğiz. Proje hazır. Burasını değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan tüzük genel kurul hakkında da konuşan Başkan Özbek, "Yeni spor yasası ve kulübümüze bağlığı şirketlerle uyum sağmak için yapılması gereken değişiklikler ve kurumsal takvim değişiklikleri üyelerimizin takdirine sunduk. Genel kurulumuz ne yazıkki toplanamadı. Genel kurula katılan üyelerimize teşekkür ederim. Galatasaraylılar bundan önce olduğu gibi bundan sonra bir araya gelip, konuşmaya, tartışmaya devam edecek. Amacımız çocuklarımıza, torunlarımıza bir Galatasaray bırakmak. Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracaksak hep birlikte yapacağız. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.