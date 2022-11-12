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Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:27 Son Güncelleme: 12.11.2022 11:32

Galatasaray için bir maçtan fazlası | Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

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Galatasaray için bir maçtan fazlası | Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Buruk, derbi 11'inden 10 ismi sahaya sürecek.

Lider Fenerbahçe'yi takip eden 24'er puanlı iki takım, Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş maçını kazanarak havaya giren G.Saray, deplasmanda Başakşehir'i yenerek zirvedeki iddiasını sağlamlaştırmak istiyor. Ofspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında as oyuncularını dinlendiren teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden 11'den 10 ismi sahaya sürecek.

SİSTEM YİNE 4-2-3-1
Muslera'nın önünde Boey-Nelsson-Abdülkerim- Emre Taşdemir görev yapacak. 4-2-3-1 sistemiyle mücadele edecek sarı-kırmızılılarda orta sahada Torreira-Oliveira olacak. Derbide Barış Alper'in yerine ikinci yarı oyuna giren Kerem Aktürkoğlu ile Rashica kanat değişerek oynayacak. İleri uçtaki İcardi'yi, Mertens destekleyecek.

SARI KART ALARMI
Bu arada Galatasaray'da 5 oyuncu (Muslera, Boey, Torreira, Oliveira ve Kerem) kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Başakşehir deplasmanında sarı kart görürlerse İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

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Öte yandan G.Saray, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018-19 sezonunda 13 haftada 24 puan toplamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ise mutlu sona ulaştığı 2019-20 sezonunda 13 haftada 25 puan elde etmişti. 12 maç sonunda 24 puana sahip Cimbom, deplasmanda Başakşehir'i yenerse hem son şampiyonluk sezonunu geçmiş olacak hem de Okan Buruk istatistiğini geliştirecek. Bu arada G.Saray, İnter ve A Milli Takım'da yıllarca birlikte oynayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez birbirlerine rakip olacak.

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Galatasaray için bir maçtan fazlası | Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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