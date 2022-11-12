Galatasaray için bir maçtan fazlası | Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ASLAN KENDİNİ AŞMAK İSTİYOR!

Öte yandan G.Saray, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018-19 sezonunda 13 haftada 24 puan toplamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ise mutlu sona ulaştığı 2019-20 sezonunda 13 haftada 25 puan elde etmişti. 12 maç sonunda 24 puana sahip Cimbom, deplasmanda Başakşehir'i yenerse hem son şampiyonluk sezonunu geçmiş olacak hem de Okan Buruk istatistiğini geliştirecek. Bu arada G.Saray, İnter ve A Milli Takım'da yıllarca birlikte oynayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez birbirlerine rakip olacak.