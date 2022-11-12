Galatasaray’da Alman ekolü! Moritz Volz’un ardından Marco Pezzaiuoli geldi

Galatasaray'da teknik heyete takviyeler devam ediyor... Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine katılan Moritz Volz'un ardından Marco Pezzaiuoli de sarı-kırmızılı kulüpte işbaşı yaptı.
Alman futbol adamı, hem A Takım'da görev alacak hem de altyapıdan sorumlu olacak. 54 yaşındaki deneyimli hoca, Hoffenheim ve Eintracht Frankfurt'un yanı sıra Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkelerde çalıştı.
Pezzaiuoli, Cimbom ile anlaştığını da kendisi açıkladı. Sosyal medya hesabından Nef Stadyumu'nun atmosferiyle ilgili bir video paylaşarak, "Yeni evim" notunu düştü. G.Saray taraftarları da bu gönderinin altına, "Hoş geldin" yorumlarında bulundu.
PEZZAIOULI KİMDİR?
Pezzaiuoli daha önce Karlsruhe altyapısını, Almanya U15, U16, U17, U18 milli takımlarını çalıştırdı. Hoffenheim teknik direktörlüğü yaptı. C.Osaka, GZ Evergrande, Frankfurt gibi kulüplerin altyapı sorumluluğu görevini yürüttü.