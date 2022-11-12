Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Alman ekolü! Moritz Volz’un ardından Marco Pezzaiuoli geldi
Giriş Tarihi: 12.11.2022 09:51 Son Güncelleme: 12.11.2022 10:14

Galatasaray'da Alman ekolü! Moritz Volz’un ardından Marco Pezzaiuoli geldi

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Alman ekolü! Moritz Volz’un ardından Marco Pezzaiuoli geldi

Galatasaray teknik heyetine Moritz Volz’un ardından Marco Pezzaiuoli de katıldı. Daha önce Almanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde görev alan 54 yaşındaki hoca, Sarı-Kırmızılılar'da hem altyapıdan sorumlu olacak hem de A Takım’da çalışacak.

Galatasaray'da teknik heyete takviyeler devam ediyor... Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine katılan Moritz Volz'un ardından Marco Pezzaiuoli de sarı-kırmızılı kulüpte işbaşı yaptı.

Alman futbol adamı, hem A Takım'da görev alacak hem de altyapıdan sorumlu olacak. 54 yaşındaki deneyimli hoca, Hoffenheim ve Eintracht Frankfurt'un yanı sıra Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkelerde çalıştı.

Pezzaiuoli, Cimbom ile anlaştığını da kendisi açıkladı. Sosyal medya hesabından Nef Stadyumu'nun atmosferiyle ilgili bir video paylaşarak, "Yeni evim" notunu düştü. G.Saray taraftarları da bu gönderinin altına, "Hoş geldin" yorumlarında bulundu.

PEZZAIOULI KİMDİR?
Pezzaiuoli daha önce Karlsruhe altyapısını, Almanya U15, U16, U17, U18 milli takımlarını çalıştırdı. Hoffenheim teknik direktörlüğü yaptı. C.Osaka, GZ Evergrande, Frankfurt gibi kulüplerin altyapı sorumluluğu görevini yürüttü.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı belli oldu! Emeklilik için yaş şartı tamamen kalkıyor
EYT, asgari ücret 2023, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin 3 müjde birden verdi! İşte en net tarihler
Sözleşmeliye kadro son durum 12 Kasım 2022: Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Sır suikast çözülüyor! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen de var
Yalı Çapkını son bölüm izle HD full | Star TV Yalı Çapkını 8.bölüm izle tek parça
Sözleşmeliye kadro son durum 12 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
EYT SON DURUM 11 KASIM 2022: Bakan Bilgin'den kritik açıklama! EYT nedir, ne zaman çıkacak, nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Alman ekolü! Moritz Volz’un ardından Marco Pezzaiuoli geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA