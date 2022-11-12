Galatasaray’da Alman ekolü! Moritz Volz’un ardından Marco Pezzaiuoli geldi

Alman futbol adamı, hem A Takım'da görev alacak hem de altyapıdan sorumlu olacak. 54 yaşındaki deneyimli hoca, Hoffenheim ve Eintracht Frankfurt'un yanı sıra Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkelerde çalıştı.

Pezzaiuoli, Cimbom ile anlaştığını da kendisi açıkladı. Sosyal medya hesabından Nef Stadyumu'nun atmosferiyle ilgili bir video paylaşarak, "Yeni evim" notunu düştü. G.Saray taraftarları da bu gönderinin altına, "Hoş geldin" yorumlarında bulundu.