Jorge Jesus, Arda Kardeşler’e tepki gösterdi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, iç sahada ilk mağlubiyeti yaşadıklarını hatırlattı. Yine 1 kişi eksik kalarak kaybettiklerini hatırlatan Portekizli teknik adam, "İlginçtir, 3. kırmızı kartımız. Batshuayi, Valencia ve Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugünkü kırmızı kartı gösteren hakem, Valencia'ya kırmızı gösterenle aynı hakemdi." diye konuştu.

Eksik kalmadan önce iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Jesus, şöyle devam etti:

"Pedro atıldıktan sonra ilk yarının bitmesine 5 dakika vardı. İkinci yarıya iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen baskılı oyunu sürdürdük ve problem yaşamdık. Futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Ligde hala 1. sıradayız. Daha önceden sorsaydınız 'Dünya Kupası'na 1 puan farkla lider gireceksiniz' deseydiniz hemen imzalardım. Şimdi ise daha fazla puan farkıyla birinciyiz. Şu anda en üst sıradayız."

Yaşanan fazla sakatlığın başarının bir bedeli olduğunu vurgulayan Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakatlık riskinin limitinde çok oyuncumuz var. Eğer haftada 1 maç yapıyor olsaydık bu durum bu kadar olmazdı. Ben de böyle olmasını tercih ederim. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyorum. Takımım genel olarak iyi performans sergiledi, aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe futbolcuları bu sene 25 maç oynadı. Bu tarz durumlarla baş edebilmeyi bilmeniz gerekiyor."

"MAĞLUBİYETİN SEBEBİ KONTROLÜMÜZ DIŞINDA BAZI FAKTÖRLERDİ"

Jorge Jesus, mağlubiyetin kontrolleri dışında sebeplerden kaynaklandığını ileri sürdü.

Serdar Aziz'in şanssızlığı ve kırmızı kartın maçın sonucunu etkilediğini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, şunları aktardı:

"Mağlubiyetin sebebi kontrolümüz dışında bazı faktörlerdi. Serdar'ın şanssızlığı ve kırmızı kart. Futbol bu yüzden eşsiz, bazı anları kontrol edemiyorsunuz. Maalesef bu belirtmiş olduğum 2 olay başımıza geldi. Kırmızı kart gördük ve Serdar'ın ayağı kaydı, yere düştü. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, harikalardı. Futbolcularımız maçı kaybetmemize rağmen taraftarların desteği sayesinde öz güvenli ve gururlu içeri girdiler."

Luan Peres'in sakatlığını ameliyatsız bir şekilde atlatmayı amaçladıklarını ve bu tedaviyi kendisinin onayladığını belirten Jesus, Brezilyalı savunmacının 25 Aralık'ta aralarında olacağını umduklarını ifade etti. Jorge Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Serdar bu maçtan önce oynadığımız lig maçında çok iyi performans sergilemişti ve bana göre maçın adamıydı. Futbolda böyle anlar başınıza gelebilir. Savunma oyuncuları ve kalecilerin daha sık gelir. Hata yaptıklarında telafisi mümkün olmuyor. Hocaları olarak onları anlıyorum. Toplantıya geciktik çünkü 'oyuncularıma kimse soyunma odasından çıkmasın' dedim. Hep birlikte vedalaşmak istedim. İyi tatiller dilemek istedim. Çünkü bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Başarılı olmak istiyorsak hep birlikte olmamız lazım. Aynı gemideyiz, aynı amaç için birlikteyiz. O yüzden taraftarların desteği çok önemli. Futbolda olaylar maç maç, hafta hafta gelişir. Bugün bir iş kazası yaşadık. Şu anda bunları konuşacak çok vaktimiz var. Önemli olan taraftarlarımızın yanımızda olduğunu oyuncularımız gördü. Hocalarının ve başkanlarının yanında olduğunu gördüler."

Öte yandan Dünya Kupası'na katılacak Enner Valencia, toplantı sırasında odaya gelerek teknik direktörü Jorge Jesus'a sarıldı ve Portekizli teknik adamla vedalaştı.