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Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:15 Son Güncelleme: 12.11.2022 16:36

Montella'dan Samet Akaydın ve Tayyip Talha'ya milli takım tebriği!

DHA
Montella’dan Samet Akaydın ve Tayyip Talha’ya milli takım tebriği!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, milli takıma davet edilen takımın başarılı stoperi Samet Akaydın ile Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç'u paylaştı. Montella, paylaşamına İstiklal Marşı'ndan, 'O benim milletimin yıldızıdır parlayacak' sözlerini ekledi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçın 6'sında galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın ile sezon başında Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç, A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi. İki futbolcu A takım düzeyinde ilk kez milli davet aldı.

MONTELLA: O BENİM MİLLETİMİN YILDIZIDIR PARLAYACAK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iki futbolcuyu tebrilk etti. Montella, paylaşımının altına 'Türk Milli Takımı'na seçilmenize katkıda bulunmuş olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum' ifadelerini yazdı. Montella, paylaşımının altına ise İstiklal Marşı'ndan 'O benim milletimin yıldızıdır parlayacak' ifadelerini ekledi.

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Montella'dan Samet Akaydın ve Tayyip Talha'ya milli takım tebriği!
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