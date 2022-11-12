Son dakika: Fenerbahçe’nin konuğu Giresunspor! Jorge Jesus’un 11’i belli oldu

Jorge Jesus: Türkiye'de her takımda kaliteli ve milli oyuncular var. Şampiyonluğun dışında bile kaliteli oyunculara sahip oyuncular var. Biz her rakibimize ayrı ayrı çalışıyoruz. Rakibimize karşı saygı duyuyoruz. Dünya Kupası öncesi kazanmak istiyoruz.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Giresunspor'u konuk ettiği yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Fenerbahçe (2B), bu galibiyetlerde attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.