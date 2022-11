Son dakika: Fenerbahçe’nin konuğu Giresunspor! Jorge Jesus’un 11’i belli oldu

-Geçen sezon Fenerbahçe'ye rakip olduğu iki Süper Lig maçını da kaybeden Giresunspor, bu rekabet tarihinde üst üste üç yenilgi almadı.

-Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Fenerbahçe, bu sezon üst üste beş galibiyet alan ilk takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu süreçte kaydettiği üç iç saha galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı (5-4 vs Fatih Karagümrük, 1-0 vs İstanbul Başakşehir & 1-0 vs Sivasspor).