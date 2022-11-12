Son dakika: Fenerbahçe’nin konuğu Giresunspor! Jorge Jesus’un 11’i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Giresunspor. Jorge Jesus'la birlikte büyük bir ivme yakalayan sarı-lacivertli takım, Dünya Kupası'ına arasına galibiyetle gitmek istiyor. Saat 17.00'da başlayacak olan maçta Fenerbahçe ve Giresunspor'un 11'i belli oldu.
Bu maç öncesinde Fenerbahçe'nin 29, Giresunspor'un ise 12 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro
Yedekler: Ertuğrul, Osayi, Yiğit, Yusuf, Çağtay, İsmail, Crespo, Emre Mor, Arda Güler, Serdar Dursun
Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Jorge Jesus: Türkiye'de her takımda kaliteli ve milli oyuncular var. Şampiyonluğun dışında bile kaliteli oyunculara sahip oyuncular var. Biz her rakibimize ayrı ayrı çalışıyoruz. Rakibimize karşı saygı duyuyoruz. Dünya Kupası öncesi kazanmak istiyoruz.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Giresunspor'u konuk ettiği yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Fenerbahçe (2B), bu galibiyetlerde attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.
-Geçen sezon Fenerbahçe'ye rakip olduğu iki Süper Lig maçını da kaybeden Giresunspor, bu rekabet tarihinde üst üste üç yenilgi almadı.
-Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Fenerbahçe, bu sezon üst üste beş galibiyet alan ilk takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu süreçte kaydettiği üç iç saha galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı (5-4 vs Fatih Karagümrük, 1-0 vs İstanbul Başakşehir & 1-0 vs Sivasspor).