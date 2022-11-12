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Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:01 Son Güncelleme: 12.11.2022 16:18

Son dakika: Fenerbahçe'nin konuğu Giresunspor! Jorge Jesus'un 11'i belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe’nin konuğu Giresunspor! Jorge Jesus’un 11’i belli oldu

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Ligde 5 maç üst üste kazanan Fenerbahçe bu maçı da kazanarak puan farkını artırmak istiyor. Geçen hafta galip gelen Giresunspor da galibiyet serisi elde etmek istiyor. Fenerbahçe ve Giresunspor'un ilk 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Giresunspor. Jorge Jesus'la birlikte büyük bir ivme yakalayan sarı-lacivertli takım, Dünya Kupası'ına arasına galibiyetle gitmek istiyor. Saat 17.00'da başlayacak olan maçta Fenerbahçe ve Giresunspor'un 11'i belli oldu.

Bu maç öncesinde Fenerbahçe'nin 29, Giresunspor'un ise 12 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro
Yedekler: Ertuğrul, Osayi, Yiğit, Yusuf, Çağtay, İsmail, Crespo, Emre Mor, Arda Güler, Serdar Dursun

Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Jorge Jesus: Türkiye'de her takımda kaliteli ve milli oyuncular var. Şampiyonluğun dışında bile kaliteli oyunculara sahip oyuncular var. Biz her rakibimize ayrı ayrı çalışıyoruz. Rakibimize karşı saygı duyuyoruz. Dünya Kupası öncesi kazanmak istiyoruz.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Giresunspor'u konuk ettiği yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Fenerbahçe (2B), bu galibiyetlerde attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.

-Geçen sezon Fenerbahçe'ye rakip olduğu iki Süper Lig maçını da kaybeden Giresunspor, bu rekabet tarihinde üst üste üç yenilgi almadı.

-Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Fenerbahçe, bu sezon üst üste beş galibiyet alan ilk takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu süreçte kaydettiği üç iç saha galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı (5-4 vs Fatih Karagümrük, 1-0 vs İstanbul Başakşehir & 1-0 vs Sivasspor).

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Son dakika: Fenerbahçe'nin konuğu Giresunspor! Jorge Jesus'un 11'i belli oldu
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