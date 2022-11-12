Son dakika haberi: Okan Buruk tarihi galibiyet sonrası konuştu! "Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle..."

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Kazanmak istedikleri bir maçtan iyi bir oyunla üç puan aldıklarını aktaran Buruk, "Bugün tabii ki maç öncesi hedefimiz kazanmaktı. Bu kadar farklı bir galibiyet, etkileyici oldu. Ligde bugüne kadar 8 gol yemiş bir takım, Avrupa'da önemli işler yaptılar. Böyle bir sonuç almak bizi mutlu etti. Erken bulduğumuz golün yanı sıra ilk yarının sonlarında attığımız iki gol, ikinci yarıyı rahat oynamamızı sağladı. İkinci yarıda öndeki baskımızı devam ettirdik. Oyun olarak istediğimizi, skor olarak da sahaya yansıttık. Taraftarımız her maç bize destek veriyor. Bu takıma hep güvenmelerini söylüyordum. Umuyorum ki Dünya Kupası sonrası aynı güç, aynı istek ile döneriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Başakşehir'e başarılar diliyorum. Burada çok özel anlar yaşadım, şampiyonluk kutladım. Burada tekrar olmak benim için sevindirici. Göksel Gümüşdağ ve bütün Başakşehir ailesine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.