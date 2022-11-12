Valencia yok, Joao Pedro göreve | Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 12 gol kaydedip 4 de asist yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de fileleri 2 kez havalandıran Enner Valencia, bugün Giresunspor'a karşı forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyonu bulunan 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, dünkü idmanda yer almadı.

Cezalı olan Michy Batshuayi'nin de oynayamayacağı müsabakada en uçta, Joao Pedro görev alacak. Sarı-lacivertlilerde önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Emre Mor ise dün kontrollü olarak çalıştı. Emre'nin bugün ilk 11'de olması bekleniyor.