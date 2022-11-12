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Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:21 Son Güncelleme: 12.11.2022 11:30

Valencia yok, Joao Pedro göreve | Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Valencia yok, Joao Pedro göreve | Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin forma giyemeyeceği Giresunspor maçında Enner Valencia da hastalığı nedeniyle oynayamayacak. En uçta Joao Pedro olacak.

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 12 gol kaydedip 4 de asist yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de fileleri 2 kez havalandıran Enner Valencia, bugün Giresunspor'a karşı forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyonu bulunan 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, dünkü idmanda yer almadı.

Cezalı olan Michy Batshuayi'nin de oynayamayacağı müsabakada en uçta, Joao Pedro görev alacak. Sarı-lacivertlilerde önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Emre Mor ise dün kontrollü olarak çalıştı. Emre'nin bugün ilk 11'de olması bekleniyor.

KADIKÖY CANAVARI, GIRESUN'U AĞIRLIYOR
Fenerbahçe, konuk edeceği Giresunspor'a karşı sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, 7 müsabakanın 5'inden galip ayrılırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya ayrıca evinde oynadığı son 14 Süper Lig karşılaşmasında 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

EN GÜZEL GOL KAHVECİ'DEN!
Bu arada Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 60. dakikasında harika bir gol kaydeden İrfan Can Kahveci, geri dönüşün de fitilini ateşlemişti. Yıldız futbolcunun bu nefis golü, UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan oylama sonucunda futbolseverler tarafından grup aşamalarının 'en güzel golü' seçildi.

SINAV KAĞIDINA İSMİNİ 'JESUS'UN TORUNU' DİYE YAZDI
Öte yandan Fenerbahçe taraftarı olan bir öğrenci, okulunda girdiği sınavda ad-soyad kısmını 'Jorge Jesus'un torunu' şeklinde kodladı. Bunun üzerine okul yönetimi, öğrencinin velisine sms yolladı. Mesajda, "Sn. Velimiz, öğrencinize gerekli uyarıları vermenizi arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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Valencia yok, Joao Pedro göreve | Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?
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