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Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:14 Son Güncelleme: 13.11.2022 12:28

Abdullah Avcı kanat forvet ve merkez orta saha transferi istiyor

SPOR SERVİSİ
Abdullah Avcı kanat forvet ve merkez orta saha transferi istiyor

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, yabancı kontenjanının açılması halinde bir kanat forvet ve merkez orta saha talep etti. Djaniny'ye Arap takımlarının ilgi gösterdiği, Bakasetas'a teklif gelebileceği, Larsen'e de ülkesinden bazı takımların ilgi duyduğu kaydedildi.

Dünya Kupası arasına sıkıntılı giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferde takviye istedi. Tecrübeli teknik adam yönetime talebinde, "Çok fazla transfere ihtiyacımız yok ancak yabancı kontenjanında boşluk oluşursa hareket edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle gözler takımdan ayrılma ihtimali bulunan Djaniny'ye çevrildi. Arap takımlarının ilgi gösterdiği oyuncunun yanı sıra Bakasetas'a da bir teklif gelebileceği, Larsen'e de ülkesinden bazı takımların ilgi duyduğu kaydedildi. Kontenjan açılırsa Bruno Peres'in lisansı çıkarılacak. Sonra da bir kanat forvet ve bir merkez orta saha transferi için çalışılacak.

TRABZONSPOR YAZ DÖNEMİNDE 13 TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİ

1- Mahmoud Trezeguet
2- Eren Elmalı
3- Maxi Gomez
4- Enis Bardhi
5- Umut Bozok
6- Marc Bartra
7- Doğucan Haspolat
8- Montasser Lahtimi
9- Yusuf Yazıcı
10- Naci Ünüvar
11- Stefano Denswil
12- Jens Stryger Larsen
13- Jean-Philippe Gbamin

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Abdullah Avcı kanat forvet ve merkez orta saha transferi istiyor
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