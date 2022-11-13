Abdullah Avcı: Transfer istiyorum

Bordo-mavililerin hocası, yabancı kontenjanının açılması halinde bir kanat forvet ve merkez orta saha talep etti
Dünya Kupası arasına sıkıntılı giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferde takviye istedi. Tecrübeli teknik adam yönetime talebinde, "Çok fazla transfereihtiyacımız yok ancak yabancıkontenjanında boşluk oluşursahareket edebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu gelişmeyle gözler takımdan ayrılma ihtimali bulunan Djaniny'ye çevrildi. Arap takımlarının ilgi gösterdiği oyuncunun yanı sıra Bakasetas'a da bir teklif gelebileceği, Larsen'e de ülkesinden bazı takımların ilgi duyduğu kaydedildi. Kontenjan açılırsa Bruno Peres'in lisansıçıkarılacak. Sonra da bir kanat forvet ve bir merkezorta saha transferi için çalışılacak.
TRABZONSPOR YAZ DÖNEMİNDE 13 TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİ
1- Mahmoud Trezeguet, 2- Eren Elmalı, 3- Maxi Gomez, 4- Enis Bardhi, 5- Umut Bozok, 6- Marc Bartra, 7- Doğucan Haspolat, 8- Montasser Lahtimi, 9- Yusuf Yazıcı, 10- Naci Ünüvar, 11- Stefano Denswil, 12- Jens Stryger Larsen, 13- Jean-Philippe Gbamin